Hambergen. Von der 2. Kreisklasse Osterholz in die Fußball-Bezirksliga? Kann das wirklich funktionieren? Bei Maksymilian Amplewski scheint es zu klappen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass nur die wenigsten im Vorfeld der Saison an Amplewskis grundsätzlicher Bezirksligatauglichkeit gezweifelt hatten. Vielmehr ging es da um die Frage, wie schnell sich der 26-Jährige wohl an das neue Niveau gewöhnen würde.

Nach sieben Punktspieleinsätzen lässt sich sagen: Es hat nicht allzu lange gedauert. Besonders in den letzten Spielen vor der coronabedingten Saisonunterbrechung blühte Amplewski mehr und mehr auf, steuerte zu den Siegen gegen Schwanewede (6:2) und Visselhövede (8:0) jeweils zwei Treffer bei. „Ich bin angekommen, aber noch nicht am Ziel“, zieht Amplewski ein erstes Zwischenfazit. In den ersten vier Saisonspielen wurde er dreimal erst im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt. „Da ist es natürlich deutlich schwerer, der Mannschaft zu helfen“, sagt Amplewski. Und der Vollblutstürmer sieht seine Aufgabe vor allem darin, Tore zu erzielen. „Wenn mir das nicht gelingt, bin ich auch nicht wirklich zufrieden mit mir.“

Dieser Ehrgeiz ist es, was Maksymilian Amplewski auszeichnet – und was ihm gleichermaßen manchmal das Leben noch etwas schwer macht. „Er setzt sich da fast schon zu sehr unter Druck“, sagt Julian Gelies. Gleichwohl schätzt der Trainer des FC Hambergen den ausgeprägten Ehrgeiz seines Stürmers natürlich über alle Maßen. Das war schon beim TSV Eiche Neu Sankt Jürgen II so. Denn kurioserweise haben der jetzige Trainer und sein Stürmer in der vergangenen Spielzeit noch zusammen in der 2. Kreisklasse auf dem Feld gestanden.

Sagenhafte 27 Treffer erzielte Amplewski – in lediglich zwölf Einsätzen wohl gemerkt. Eine Quote, die natürlich auch andere Vereine neugierig machte. Sollte da in der 2. Kreisklasse etwa ein Rohdiamant verkümmern? Irgendwie ja, und irgendwie nein. Denn es war nicht so, dass Amplewski komplett freiwillig den Gang in die unteren Fußballgefilde gesucht hätte. Mit 16 Jahren riss bei ihm das erste Mal das Kreuzband. Nur zwei Jahre später ereilte den jungen Mann die für Fußballer wohl schlimmste Verletzung ein zweites Mal. Danach hatten sich die Prioritäten erst einmal verschoben.

Amplewski konzentrierte sich auf seine Ausbildung zum Physiotherapeuten und kickte fortan nur noch nebenbei. „Ich wollte noch ein bisschen mit meinen besten Kumpels spielen“, erinnert sich der mittlerweile 25 Jahre alte Stürmer. So stieg er 2017 bei der zweiten Mannschaft von Neu Sankt Jürgen wieder ein und schoss sein Team in der folgenden Saison – in der auch Julian Gelies zum Team stieß – mit 37 Toren in die 2. Kreisklasse. Schon damals hatte der FC Hambergen ein Auge auf den Goalgetter geworfen. „Aber die hatten damals noch Spieler wie Finn-Niklas Klaus und Dennis Heineke vorne drin“, erinnert sich Amplewski.

In diesem Sommer schien nun aber mit dem Trainerwechsel von Gelies vom SV Bornreihe II zum FC Hambergen der perfekte Moment gekommen. „Das passte einfach“, begründet Amplewski, „es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es in der Hamberger Mannschaft auch menschlich stimmt.“ Gleiches wusste der Stürmer allerdings auch vom SV Komet Pennigbüttel, wo er knapp drei Jahre als Physio der ersten Mannschaft tätig war und an ruhigen Abenden auch mal selbst am Training teilnehmen durfte. Auch die Lila-Weißen hätten Amplewski zu gerne in ihrem Kader gesehen. „Aber fußballerisch hat es mir in Hambergen noch mehr zugesagt“, so der Umworbene, der sogar eine Anfrage von Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe gehabt hat.

„Aber das wäre einfach zu viel auf mal gewesen“, sagt Amplewski. „Ich würde gerne mal Landesliga spielen, am liebsten mit dem FC Hambergen. Aber das wäre jetzt einfach noch zu früh gewesen.“ Die Umstellung war schließlich so schon groß genug, wie auch Trainer Julian Gelies festgestellt hat: „Vor allem im Training war es ein Unterschied, plötzlich von allen Mitspielern permanent so viel Druck zu kriegen.“ In der 2. Kreisklasse sei das meist noch anders abgelaufen. Da hatten die Mitspieler den Ball nur an ihren Stürmer abgeben müssen, den Rest erledigte Amplewski dann mehr oder weniger alleine. „Meine Hilfe hat er da jedenfalls nicht groß benötigt“, erinnert sich Gelies schmunzelnd.

Das ist nun natürlich anders. Viel stärkere Mitspieler, eine neue Grundordnung, ein neues System. Oder wie es Amplewski umschreibt: „Überhaupt mal ein System zu spielen, war die größte Umstellung.“ Die taktischen Vorgaben, die er nun umsetzen müsse, seien zu Beginn durchaus „gewöhnungsbedürftig“, weil eben komplett neu gewesen. Doch Amplewski ist gewillt, an sich zu arbeiten. Nahezu 100 Prozent Trainingsbeteiligung sprechen für sich. Sein erster Treffer für den FC Hambergen im Saisonvorbereitungsspiel beim TuS Harsefeld war zudem ein „ganz wichtiger Brustlöser“, so Gelies.

Jetzt hofft Amplewski, dass im neuen Jahr auch zeitnah wieder trainiert werden darf. Denn bei seiner Vorgeschichte ist die körperliche Fitness noch wichtiger als bei vielen anderen Akteuren. „Ich habe momentan sehr viel Vertrauen in meinen Körper. Deshalb musste ich es jetzt einfach auch probieren, mich in so einer Liga zu beweisen.“ Bisher ist dieser Plan komplett aufgegangen.