Herr Biricik, die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Landesliga, die am Sonntag um 15 Uhr mit dem Spitzenspiel daheim gegen SFL Bremerhaven startet, ist abgeschlossen – wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen?

Ugur Biricik: Wir haben alle unsere vier Testspiele gewonnen und dabei durchweg gute bis sehr gute Leistungen gezeigt. Ich bin sehr zufrieden, auch weil sich niemand verletzt hat und wir mit vollem Kader in die Rückserie starten können.

Das Saisonziel war der lang ersehnte Aufstieg in die Bremen-Liga – bleibt das für Sie immer noch das erklärte Ziel?

Aktuell sind wir Tabellenführer, und wir wollen diese Position bis zum Schluss verteidigen. Der Aufstieg bleibt natürlich das oberste Ziel, auch wenn wir vermutlich bis zum Schluss hart dafür arbeiten müssen.

Wen sehen Sie als ärgste Konkurrenten für Ihre Mannschaft?

Nun, in erster Linie natürlich die vier Teams, die direkt hinter uns in der Tabelle stehen, Lemwerder, Tura und auch Hemelingen haben eine ebenso gute Mannschaft wie auch die SFL Bremerhaven. Alle haben bisher gute Ergebnisse erzielen können, und wir müssen in jedem Spiel voll konzentriert zur Sache gehen und uns nach Möglichkeit keinen Ausrutscher erlauben.

Wie steht es um die Qualität im Kader des SC Borgfeld?

Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt und verfügen über eine hohe individuelle Qualität. Die Jungs haben alle einen tollen Charakter, sind ehrgeizig und ziehen in jedem Training sehr gut mit. Neben zwei Neuzugängen (Leon Kahrs aus der zweiten Mannschaft und Doguhan Cigdem von Union 60/Anm. d. Red.) haben wir auch noch weitere Spieler im Blick, aber da ist noch nichts fix. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich, dass wir die Spieler nach Borgfeld holen werden.

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Wird der Druck, aufsteigen zu müssen, eventuell zu einem sehr schweren Rucksack, der die Spieler hemmen könnte?

Der Druck kommt von außen, intern sehen wir die ganze Sache sehr realistisch. Auch der Vorstand und das gesamte Umfeld bleiben ruhig. Selbst wenn der Aufstieg nicht klappt, wird hier die Welt nicht untergehen. Nichtsdestotrotz wollen wir in jedem Fall aufsteigen, aber wir Trainer und auch die Spieler sehen das eher als Motivation und nicht als Belastung. Diese Ruhe zeichnet Borgfeld bereits seit vielen Jahren aus, und das wird sicherlich auch in Zukunft so bleiben. Wir alle sind sehr selbstbewusst und von unserer Spielstärke absolut überzeugt. Wir agieren ruhig in Ballbesitz und mit der nötigen Aggressivität im Spiel gegen den Ball.

Sie sind mittlerweile in Ihrer zweiten Saison in Borgfeld – wie beurteilen Sie die Entwicklung des Teams insgesamt, aber auch einzelner Spieler unter ihrer Ägide?

Insgesamt hat sich die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr extrem weiterentwickelt, jeder stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft, und wir haben hier weder Stinkstiefel noch eine Diva im Team. Wir haben uns spielerisch und taktisch sehr gut entwickelt, sodass wir auch innerhalb einzelner Spiele zwischen verschiedenen Systemen hin und her wechseln können. Defensiv wie offensiv haben wir ebenfalls große Fortschritte erzielt. Unseren Spielaufbau lösen wir in der Regel spielerisch mit sicherem Passspiel und schlagen die Bälle nicht mehr nur lang und hoch nach vorne. Ohne die übrigen Spieler vernachlässigen zu wollen, bin ich besonders von der Entwicklung von Kevin Brandes angetan, der sich nach seinem Schienbeinbruch mit großer Beharrlichkeit wieder zurück ins Team gekämpft hat.

Wie ist es um die Angst vor Rückschlägen bestellt? Wirft eine Niederlage die Mannschaft nicht vielleicht doch noch um?

(schmuzelt) In der Regel lernt man doch immer noch am besten aus Niederlagen. Wir alle – Trainer, Betreuer und Spieler – lassen uns von Dämpfern aber nicht von unserem Weg abbringen, weil wir innerhalb des Vereins sehr gefestigt sind und vor allen Dingen wissen, dass wir auch enge Spiele immer noch mal zu unseren Gunsten drehen können. Ein Misserfolg wirft uns nicht um, davon bin ich fest überzeugt.

Das Interview führte Christian Markwort.