Ben Jessop (links) und Jannes Kirschnick vertraten den FC Hansa Schwanewede beim ersten NFV-eSoccer-Cup in Barsinghausen im vergangenen Januar. (Julian Berndt)

Landkreis Osterholz. Man kann die Augen nicht vor der Zukunft verschließen – das haben sie sich ganz offensichtlich auch beim Osterholzer Kreisfußballverband gedacht und sich einem Thema gewidmet, das für viele Traditionalisten noch immer ein schwieriges Terrain ist: eSports, oder genauer gesagt: eFootball. Jetzt wird der NFV-Kreis Osterholz zum ersten Mal eine eigene eFootball-Kreismeisterschaft ausrichten. Stattfinden wird diese Premiere am Mittwoch, 13. November 2019, im Vereinsheim des SV Blau-Weiß Bornreihe.

„Mit Blick auf den hohen Stellenwert, den der Fußball an der Konsole vor allem bei jungen Menschen genießt, sowie die Entwicklungschancen, die er als ergänzendes Angebot für unsere Vereine bietet, etwa bei der Gewinnung und Bindung neuer Mitglieder, werden wir das Thema ab sofort inhaltlich begleiten“, sagt Fred Michalsky, der sich im Landkreis Osterholz federführend um das Thema eFootball kümmern wird. Der Startschuss erfolgt nun mit der ersten Kreismeisterschaft, die zugleich auch als Qualifikationsturnier für die offizielle eFootball-Niedersachsenmeisterschaft im Januar 2020 zählt.

Bereits im vergangenen Januar hatte der Landesverband die erste NFV-Meisterschaft ausgerichtet – und sich vor Anmeldungen kaum retten können. Auch aus diesem Grund richten die Kreise nun interne Qualifikationsturniere aus. Genau wie schon bei der ersten Niedersachsenmeisterschaft, gilt auch für die Osterholzer Kreismeisterschaft: Ein Team besteht immer aus zwei Spielern, wovon mindestens ein Spieler registriertes Mitglied im meldenden Verein und im Besitz eines aktiven NFV-Spielerpasses sein muss. Zudem müssen die Spieler in Trikots des entsprechenden Vereins antreten. Der Kreisverband möchte damit vor allem deutlich machen, dass die Teams für entsprechende Landkreis-Vereine auf Torejagd gehen und nicht als Privatpersonen antreten.

Deshalb können auch nur die Vereine eine entsprechende Teammeldung vornehmen, entweder über das entsprechende DFBnet-Postfach oder aber über das offizielle Anmeldeformular. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober, die teilnehmenden Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Pro Verein können zudem maximal zwei Teams gemeldet werden. Ist die Zahl der Anmeldungen höher als die Anzahl der Startplätze, bekommt zunächst jeder am Spielbetrieb der Herren teilnehmende Verein einen Startplatz. Die verbleibenden Startplätze werden ausgelost. Insgesamt können 32 Teams an der ersten Kreismeisterschaft teilnehmen, am Ende qualifizieren sich der Kreismeister sowie der Vizemeister für die Niedersachsenmeisterschaft im Januar 2020.