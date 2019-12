42 Jahre alt, aber immer noch ein Phänomen, findet die Sportredaktion: René Thiel vom SV Komet Pennigbüttel (links). Der Routinier hat unlängst bewiesen, dass ein fortgeschrittenes Alter einer starken Leistung nicht im Wege stehen muss. Was für die Fußball-Bezirksliga zählt, gilt sogar für die Bundesliga. Dort ist mit Claudio Pizarro bei Werder Bremen ebenfalls ein Dauerbrenner – momentan allerdings mit überschaubarem Erfolg. (Maximilian von Lachner)

Nur weil jetzt Winterpause ist und du ohne Fußball nicht kannst?

Absolut! Ich musste ja schmunzeln beim letzten Spiel von Pennigbüttel, als sich Thiels Gegenspieler beschwerte, er sei gefoult worden. Daraufhin Thiel: „Du trittst gegen mein Bein und willst einen Freistoß haben?“ Ich glaube einfach, der Mann hat Knochen aus Stahl. Aber René Thiel ist doch nicht die einzige „reifere Rakete“ in unserem Kreis. Wie alt ist der Vladimir Winschu vom TSV Eiche Neu St. Jürgen noch mal?

Haha, ja genau! Aber was soll das über eine Mannschaft aussagen? Ich zahle ja gerne drei Euro ins Phrasenschwein, aber es ist doch so: Es gibt keine jungen oder alten Spieler, sondern nur gute und schlechte. Da halte ich es wie Otto Rehhagel. In der Bundesliga ist das natürlich schwieriger, merken wir ja gerade. Aber so einen richtigen Knipser, egal wie alt, der fehlt auch dem FC Hagen/Uthlede, finde ich.

Okay, okay. Die zahl ich auch. Der Landkreis ist ja sowieso besonders. Habe ich ziemlich schnell festgestellt. Die Osterholzer Fußballseelen sind – sagen wir mal – recht empfindsam. Erinnere mich noch gut: Ich war gerade ein paar Wochen in der Redaktion und habe lediglich eine Meldung zur Personalplanung des VSK Osterholz-Scharmbeck geschrieben. Dass sich die Grün-Weißen weiter verjüngen wollen und der Nachwuchs daher das „Beuteschema“ darstelle. Schon kam der erste Leserbrief reingeflattert. Beuteschema – gruselige Begrifflichkeit, schrieb einer und wetterte gegen den VSK. Dabei kam die Formulierung von mir. Aber mit Leserbriefen kennst du dich ja auch aus. Stichwort Bornreihe.

Ganz ehrlich: Ich war ja schon ein bisschen in Sorge, als Du danach das erste Mal wieder nach Bornreihe gefahren bist. Teeren und federn werden sie ihn, dachte ich. Ist ja glücklicherweise nicht so gekommen. Hätte es (gefühlt) aber, so groß wie die Aufregung war. Aber die Geschichte hat gezeigt: Der SV Blau-Weiß Bornreihe treibt die Leute um. Diese Saison ist aber auch bemerkenswert. Und mir stellt sich die Frage: Was muss eigentlich Michael Rickers denken? Der tritt nach nur einem Sieg aus neun Spielen als Trainer zurück und aus den anschließenden acht Begegnungen holt das Team 14 Punkte.

Highlight? Puh, gar nicht so einfach. Natürlich ist mir dieses 0:9 von Hagen/Uthlede nachhaltig in Erinnerung geblieben, ich war ja vor Ort. Das war allerdings ja eher ein Negativ-Highlight. Aber wenn ich etwas herausheben möchte, dann ist das der Osterholzer Fußballkreis selbst und die große Identifikation der Spieler und Vereine mit unserem Blatt. Das habe ich in den drei Sportredaktionen, in denen ich vorher gearbeitet habe, nicht so gemerkt. Das ist toll! Und deshalb finde ich es auch gut, wenn uns Leser ihre Meinungen zusenden. Du bist ja schon etwas länger hier und ist für dich nicht mehr ganz so etwas Besonderes, oder?

Mein lieber Herr Dohr, jetzt fangen Sie bitte nicht wieder an, irgendwelche Horroszenarien heraufzubeschwören. Nein, Bornreihe steigt nicht ab, und nein, auch der VSK kriegt noch die Kurve. Sage ich jetzt einfach mal. Beiden muss aber klar sein, dass es bis zum Ende um den Klassenerhalt gehen wird und sie in jedem Spiel alles abrufen müssen.

Aber ich sehe nicht so alt aus. So! Abgesehen davon fühle ich mich immer noch jung genug, um mit den Jungen mitzufühlen. Warum soll man eSoccer verteufeln? Es scheint sich bislang ja auch nur diese eine Variante im „eSport“ durchzusetzen. Und die ist offensichtlich so gut, dass sie viele spielen wollen. Also solange es kein eTennis, eHockey, eBasketball gibt etc. sehe ich das Ganze noch recht entspannt. Ich frage mich nur: Wie wollen wir darüber berichten, wenn der eSport doch mehr werden sollte? Nach dem Motto: „Und dann drückte Gamer xy die Dreieck- und Kreistaste in so atemberaubender Schnelligkeit, dass sein Gegner keine Chance hatte?“

Einverstanden! Aber wo wir schon über Zukünftiges gerade sprechen: Was wünscht du dir eigentlich für das Jahr 2020?

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt das Jahr 2019 ab. In unserer etwas anderen Rückschau lassen wir die vergangenen Monate Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.