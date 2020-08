Freißenbüttel. 33 Trainerjahre und kein Ende in Sicht: Martin Wohltmann geht beim Vertreter aus der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz, SV Arminia Freißenbüttel, in seine zehnte Saison – und in seine 34. Serie als Coach insgesamt. „Das war am Anfang nicht gerade mein Plan“, räumt der mittlerweile 61-Jährige schmunzelnd ein.

In den ersten zehn Jahren agierte der Kriminalbeamte noch als Spielertrainer. Nach drei Jahren beim VfL Ohlenstedt folgten sieben Jahre beim TSV Steden/Hellingst. Im fünften Jahr in Steden stieg der Verein überraschend in die Bezirksklasse auf. Nach einer ersten Saison im Mittelfeld mussten die Rothosen im zweiten Bezirksklassen-Jahr im abschließenden Match gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Weil es bis tief in die zweite Halbzeit immer noch 0:0 stand, beorderte Martin Wohltmann seinen Keeper und Cousin Stefan Wohltmann in den Sturm.

Und der Torwart erzielte dann auch prompt in der 80. Minute das 1:0-Siegtor. Nach dieser Saison löste Malte Jaskosch Martin Wohltmann in Steden ab. Wohltmann zog für acht Jahre weiter zum FC Hambergen, ehe er für drei Jahre den SV Nordsode übernahm. „Nach drei Jahren beim 1. FC Osterholz-Scharmbeck wollte ich dann eigentlich eine längere Pause einlegen“, teilt der Übungsleiter mit. Doch nachdem Uwe Behrens seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte, stand der SV Arminia Freißenbüttel plötzlich ohne Coach da.

„Freißenbüttels damaliger Vorsitzender Ortwin Dohrmann hat mich dann gebeten zu helfen“, so Wohltmann. Also fuhr dieser auf dem Weg zum Training beim FCO in Freißenbüttel vorbei und sagte sofort zu. „Ich wollte erst einmal nur helfen“, versichert Martin Wohltmann glaubwürdig. Und dieses vorübergehende Helfen dauert nun schon fast ein Jahrzehnt lang an. „So lange Freißenbüttel mich möchte, werde ich nicht davonlaufen. Die Chemie mit den Spielern stimmt auch nach wie vor“, betont das Trainer-Urgestein.

Freißenbüttel sei aber auch eine Herzensangelegenheit für ihn geworden. Als dritter Vorsitzender engagiert sich Wohltmann mittlerweile auch im Vorstand des Klubs. Auf die Nachfrage, ob er sich nicht gar zum Vorsitzenden wählen lassen wolle, um dann nicht mehr als Trainer entlassen werden zu können, antwortet Wohltmann scherzhaft: „Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht.“ Der Trainerfuchs habe noch keinen Plan, wie lange er noch an der Seitenlinie bei einer Mannschaft stehen möchte und denke immer nur von Saison zu Saison. „Die Arbeit mit jungen Spielern macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es kann aber auch sein, dass es ganz kurzfristig vorbei ist. Ob ich dann noch etwas bei einem anderen Verein machen möchte, kann ich noch nicht sagen. Da müsste ich dann mal ganz tief im Inneren bei mir reinhören“, erklärt Martin Wohltmann.

Als Spieler lief Wohltmann ein Jahrzehnt für den FC Hambergen in der damaligen Bezirksoberliga auf. Nach ein paar Jahren im Mittelfeld zog er sich ganz im Stile von Lothar Matthäus weiter zurück auf dem Rasen und füllte bis zum Karriereende die Position des Liberos aus. Für seine erste Trainerstation nahm er seinen Bruder Reinhard Wohltmann mit zum VfL Ohlenstedt. Gleich in ihrer ersten Spielzeit verhalf das Bruderpaar den Ohlenstedtern zum Aufstieg in die Kreisliga. „Damals gab es dort sogar noch eine Disko“, erinnert sich Wohltmann zurück. Dieser habe weiterhin Kontakte mit Verantwortlichen aus sämtlichen Ex-Vereinen.

„Wenn wir zusammenkommen, unterhalten wir uns aber schon viel zu viel über die alten Zeiten. Dafür sind wir eigentlich noch zu agil“, stellt der 61-Jährige fest. Wann immer es die Zeit zulässt, schaut er seinem Sohn Jan Wohltmann bei den Partien des Oberligisten FC Hagen/Uthlede zu. Dazu hat er demnächst noch mehr Gelegenheit. Schließlich geht der Polizeibeamte im Dezember in Pension. Martin Wohltmann hat auch schon ein weiteres zeitintensives Hobby für die Zeit nach der beruflichen Laufbahn auserkoren. Er ist dem Golfclub Worpswede beigetreten. „Ich bin ohnehin ein freiheitsliebender Mensch, der sich gerne draußen aufhält“, verrät der Sympathisant des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen.