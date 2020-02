Einmal knapp, einmal klar: Unterm Strich standen aber erneut zwei Niederlagen für den FC Hambergen, hier mit Frederick Siemer, zu Buche. Den bis dato letzten Sieg holte der Landesligist Anfang November des vergangenen Jahres. (Sandra Brockmann)

Hambergen. Beim Doppel-Spieltag gegen den VfL Westercelle (7:9) und gegen den SV Werder Bremen II (4:9) gab es letztlich zwei Niederlagen. Damit wartet der Überraschungsdritte aus dem Vorjahr seit Anfang November des vergangenen Jahres auf den fünften Saisonsieg und befindet sich mitten im Abstiegskampf.

FC Hambergen – VfL Westercelle 7:9: Nicht zufrieden war Hambergens Team-Kapitän Torben Tietjen mit dem Spielausgang und der daraus resultierenden siebten Saison-Niederlage. Dabei legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr. Die beiden Doppel-Teams des FCH, Timo Spiewack und Christian Schlede sowie Ricardo Burmester und Pascal Mogalle, erwiesen sich als nervenstark und sorgten nach spannenden Fünf-Satz-Krimis jeweils für Punkte für den Tabellensiebten.

Mehr zum Thema TSV Uthlede Kein Gedanke ans Aufhören Peter Hackmann vom TSV Uthlede hat im November 2019 seinen 80. Geburtstag gefeiert, ist aber noch ... mehr »

Das verlorene Abschlussdoppel fiel zunächst nur wenig ins Gewicht, auch weil der Spiewack abermals zu überzeugen wusste und sein erstes Einzel gewann. In der Folgezeit spielten sich die Hausherren wahrlich in einen Rausch. Mogalle, Siemer und Schlede ließen den Außenseiter vorzeitig auf 6:3 davonziehen und den Tabellensiebten vom Ende des Negativ-Trends träumen. „Aber in der zweiten Einzelserie ging nichts mehr. Da hatten wir uns mehr Punkte erhofft“, bilanzierte Tietjen. Drei 1:3-Satzniederlagen in Serie von Timo Spiewack (gegen Julius Feldt), Ricardo Burmester (gegen Christoph Bruns) und Pascal Mogalle (gegen Tim Dümeland) unterstrichen das Momentum für den VfL. Zwar legte Hambergen in der entscheidenden Phase des Spiels noch einmal vor, allerdings schnappte Westercelle den Gastgebern die Punkte vor der Nase weg. Tietjen: „Wir hatten uns einen Punkt, der im Kampf gegen den Abstieg auch wichtig gewesen wäre, ausgerechnet. Daher ist die Enttäuschung umso größer.“

SV Werder Bremen II – FC Hambergen 9:4: Anders als noch am Vortag gelang es dem FCH nicht, an die Leistung vom Vortag anzuknüpfen. Dementsprechend klar war der Spielausgang. „Werder hat sich im Vergleich zur Hinserie noch einmal verstärkt. Sie haben nun unter anderem jemanden im Kader, der in der Vergangenheit in der 2. Bundesliga spielte“, merkte Tietjen an. Von Beginn an waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft.

Dabei waren die Gäste im zweiten Doppel dran, sich den Punkt zu sichern, mussten sich aber nach fünf Sätzen doch noch geschlagen geben. Tietjen/Siemer sorgten dann für Aufatmen, als sie ihre Begegnung souverän mit 3:1 nach Sätzen für sich entschieden. Wer einen Aufschwung des Tabellensiebten erwartet hatte, wurde aber enttäuscht. Die Bremer hatten unbeeindruckt ob des verlorenen Spiels die Partie komplett im Griff. Spiewack und Burmester waren in ihren Partien nahezu aussichtslos, Kapitän Tietjen musste abermals im fünften Satz geschlagen geben, sodass der SVW vorentscheidend davonzog. Zwar bewiesen Siemer und Hambergens Top-Spieler Spiewack in ihren Aufeinandertreffen mit Christian Geis (3:1-Satzsieg) und Stefan Dörr-Kling (3:2-Satzssieg) jeweils Moral und betrieben Ergebniskosmetik, ehe Werder den Sack zu machte. „Das Ergebnis war verdient. Natürlich hätten wir gerne ein oder zwei Punkte mehr gehabt, aber das hätte am Spielausgang auch nichts mehr geändert“, resümierte Tietjen. Neben der schwierigen Tabellenkonstellation erschwert auch der fehlende Spielrhythmus die aktuelle Situation des FCH. In den nächsten drei Wochen ist der Tabellensiebte spielfrei und muss zuschauen, wie die Kontrahenten für den Klassenverbleib punkten wollen, ehe die Duelle mit der direkten Konkurrenz aus Wremen, Lüneburg und Ritterhude II warten. „Das sind die Partien, die wir gewinnen müssen.“

Weitere Informationen

FC Hambergen – VfL Westercelle 7:9: Spiewack/Spiewack – Feldt/Stoll 3:2 (11:9, 8:11, 11:13, 12:10, 12:10), Burmester/Mogalle – Bruns/Semke-Pukaß, Patrick 3:2 (9:11, 13:11, 11:6, 4:11, 11:4) Tietjen/Siemer – Dümeland/Rösch 2:3 (9:11, 11:6, 7:11, 11:8, 12:14), Spiewack – Bruns 3:1 (14:12, 11:7, 10:12, 11:5), Burmester – Feldt 0:3 (8:11, 7:11, 8:11), Mogalle – Rösch 3:2 (11:9, 4:11, 8:11, 11:9, 11:9), Tietjen – Dümeland 0:3 (8:11, 7:11, 9:11), Siemer - Semke-Pukaß 3:2 (11:13, 11:6, 5:11, 15:13, 11:9), Schlede – Stoll 3:0 (11:5, 11:8, 11:7), Spiewack – Feldt 1:3 (11:7, 9:11, 6:11, 10:12), Burmester – Bruns 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 9:11), Mogalle – Dümeland 1:3 (11:8, 9:11, 7:11, 9:11), Tietjen – Rösch 3:2 (11:7, 6:11, 3:11, 11:7, 11:5), Siemer – Stoll 0:3 (5:11, 8:11, 9:11), Schlede - Semke-Pukaß 0:3 (6:11, 8:11, 3:11), Spiewack/Schlede, - Bruns/Semke-Pukaß, 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 8:11)

SV Werder Bremen II – FC Hambergen 9:4: Dörr-Kling/Beelmann – Burmester/Mogalle 3:1 (11:6, 11:6, 10:12, 11:5), Neumann/Pensky – Spiewack/Raudszus (11:5, 6:11, 11:5, 10:12, 11:6), Janke/Geis – Tietjen/Siemer 1:3 (9:11, 12:14, 11:7, 8:11), Dörr-Kling – Burmester 3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 12:10), Neumann – Spiewack (11:7, 6:11, 11:6, 11:6), Janke – Tietjen 3:2 (11:8, 11:6, 9:11, 4:11, 11:5), Pensky – Mogalle (8:11, 11:7, 8:11, 11:7, 7:11), Beelmann – Raudszus 3:1 (8:11, 11:9, 11:3, 11:3), Geis – Siemer 2:3 (11:4, 2:11, 9:11, 11:8, 3:11), Dörr-Kling, Spiewack 1:3 (8:11, 9:11, 12:10, 7:11), Neumann – Burmester (11:2, 11:4, 11:3), Janke – Mogalle (7:11, 11:7, 11:9, 11:7), Pensky – Tietjen 3:2 (8:11, 11:9, 11:6, 7:11, 11:5) ONA