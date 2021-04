* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden - die Schiedsrichter-Edition. Heute mit Lilienthals Henri Simanek. (Fr)

Name: Henri Simanek

Spitzname: Onri (französische Aussprache)

Alter: 17

Verein: SV Lilienthal-Falkenberg

Man erkennt mich an: Meiner angeblich überlauten Pfeife XD.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Engagiert, ehrgeizig, spontan.

Ganz in schwarz oder lieber knallige Neonfarbe? Ein schönes gelb. Weiß gar nicht, was so viele dagegen haben.

Meine „schönste“ Beleidigung: Hatte noch keine erwähnenswerte, dafür ist die Karriere noch zu kurz.

Meine krasseste Fehlentscheidung: Klaren Vorteil abpfeifen (oder natürlich der spielentscheidenede Einwurf an der Mittellinie, jeder kennt ihn).

Wäre ich kein Schiedsrichter, hätte ich es als Spieler in welche Liga geschafft? Bei mir hatte es bis zur D-Jugend-Kreisliga gereicht, das ist besser für alle Beteiligten.

Die überflüssigste Regel ist: Der festgefrorene Ball an der Latte. Wie soll das gehen?

Mein Ratschlag für jeden Schiedsrichter-Interessierten: Traut euch, fragt im Verein und probiert es einfach.

Der Titel meiner Autobiographie: Der ist noch geheim.

Die Auszeichnung zum Welt-Schiedsrichter geht an: Deniz Aytekin und Patrick Ittrich.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an: Uns alle Schiris, aber besonders an die Maschine PMK.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Einen Fallrückzieher.

Meine schlimmste Angewohnheit: Diskutieren, ich bin immer am diskutieren mit Spielern.

Wörter oder Phrasen, die man als Schiedsrichter draufhaben muss: Da gibt's einige gute. „Ich muss dir gleich gelb machen“, „Wenn du weniger labern und mehr spielen würdest, dann würdet ihr auch nicht zurückliegen“, oder „Wenn ihr euch so über Abseits aufregt, steigt doch auf, dann kommen auch Assistenten“.

Dieses Bundesliga-Spiel würde ich gerne pfeifen: Ein schönes Nordderby, Werder-HSV.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Donald Trump.

Mein Standardspruch, mit dem ich das Spiel nach Abpfiff beende: Wie viele hier ganz klassisch mit „Gut Sport“.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Corona beenden, Gleichberechtigung für alle und Werder wieder erfolgreich sehen.