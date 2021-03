Dem Sport im Allgemeinen wird häufig etwas oberflächlich nachgesagt, dabei helfen zu können, zu verbinden und Probleme zu überwinden. Doch es gibt explizite, positive Beispiele wie das Flüchtlingsteam des TV Lilienthal, die diese These nachdrucksvoll unterstreichen. Als im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015/16 viele Menschen eine neue Heimat auch in der Gemeinde Lilienthal suchten, reagierte der TVL mit der Gründung einer bunt gemischten Sportmannschaft, die sich ausschließlich aus neuzugereisten Bürgern zusammensetzte.

Initiator dieses Teams war zu jener Zeit Reinhard Schülke. Der damalige Erste Vorsitzende des Vereins war im Zweiten Weltkrieg selbst aus Westpreußen vertrieben worden und als Einjähriger mit seiner Familie nach Lilienthal gekommen. Entsprechend motiviert ging der frühere Lehrer, der einst auch viele Russlanddeutsche unterrichtete, das Projekt an. „Wir wollten als Verein unsererseits eine Willkommenskultur schaffen. Diese Menschen erfuhren vor fünf Jahren viel Ablehnung, und wir wollten mit einem kostenlosen Angebot dazu beitragen, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen“, berichtet Reinhard Schülke.

Mehr zum Thema „Unsere Vereine“ - TV Lilienthal Fulltime-Job mit viel Leidenschaft In der Spitze trainierte Nancy Glensk sieben Gruppen gleichzeitig in der Woche und war darüber hinaus auch noch als Abteilungsleiterin beim TV Lilienthal tätig. mehr »

Eines Abends entstand im Rathaus der Kontakt zu Mohamed Afanah, ein politisch Geflüchteter aus dem palästinensischen Gazastreifen, dessen Kinder bereits beim Kinderturnen mit dem TV Lilienthal in Berührung gekommen waren. Afanah, der mehrere Sprachen spricht und zudem schnell versuchte, auch Deutsch zu lernen, galt für die Vereinsverantwortlichen als Musterbeispiel, sich selbst integrieren zu wollen und fungiert bis heute als Kapitän des Teams.

In der Anfangszeit probierte die neu gegründete Herrenmannschaft in 90-minütigen Einheiten diverse Sportarten einmal pro Woche in der Schoofmoorhalle aus. Zunächst Volleyball, Basketball und Tischtennis, bevor man beim Fußball gemeinsam die größte Leidenschaft entwickelte. „Das war in den ersten Monaten schon ein buntes Treiben in der Halle“, erinnert sich Reinhard Schülke mit einem Lächeln auf den Lippen, „die Partnerinnen haben nebenbei noch Gymnastik praktiziert, und auch die Kinder wurden parallel betreut. Die Dankbarkeit, die uns als Organisatoren entgegengebracht wurde, war einmalig.“ Ein erster bereitgestellter Satz Trikots gab der Mannschaft auch äußerlich ein einheitliches Gesicht.

Viele Spieler der ersten Stunde sind bis heute dem Team treugeblieben. Die meisten der ungefähr 20 Sportbegeisterten kommen aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie den Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawiens. Religiöse Unterschiede oder verschiedene politische Ansichten haben innerhalb des Teams keine Rolle gespielt. „Der Fußball hat ihnen außerdem eine einheitliche Sprache gegeben“, fügt Reinhard Schülke hinzu. Seit Jahren kommt es darüber hinaus zu regelmäßigen sportlichen Aufeinandertreffen mit den „Wümme Tigers“, der Freizeitmannschaft des SV Lilienthal-Falkenberg, bei denen sich beide Teams auch gerne untereinander mischen. „Uns war wichtig, dass sie auch beim Fußball Kontakt zu Einheimischen haben und wir dadurch die Integration weiter vorantreiben konnten“, erzählt Reinhard Schülke abschließend.