Hatte alle Hände voll zu tun: Ritterhudes Marco Grahl (links). (Maximilian Von Lachner)

Ritterhude. Die Erleichterung war riesengroß. „Die TuSG ist wieder da“, tönte es laut aus einer Spielertraube, nachdem die TuSG Ritterhude die Partie gegen den Tabellenzweiten MTV Treubund Lüneburg in der Schlussphase gedreht und mit dem 2:1 im heimischen Stadion den ersten Dreier in der Fußball-Landesliga nach zuvor acht sieglosen Spielen in Folge und fast einem halben Jahr eingefahren hatte.

Die Gäste, die in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen Hagen/Uthlede verloren hatten, ließen von Beginn an etwas Spannung vermissen. „Plötzlich sieben Punkte Rückstand auf die Spitze, zudem hatten sie das Hinspiel gegen uns locker mit 5:0 gewonnen“, erklärte Ritterhudes Trainer Julian Geils mögliche Motivationsdefizite beim Gegner. Nichtsdestotrotz war Lüneburg 80 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Schon in den ersten fünf Minuten kamen die Gäste zu drei Abschlüssen. Pascal Kranz‘ Möglichkeit (7.), als er nach einer Flanke völlig frei vor Lüneburgs Keeper Lukas Broihan auftauchte, aber nicht platziert genug zielte, blieb im ersten Durchgang eine Ausnahme. Den Hausherren fehlte im Angriff das Selbstvertrauen und die Durchschlagskraft. Hinten konnten sich die Hammestädter bei ihrem herausragenden Torhüter Timm Korge bedanken, der die ein oder andere Gästechance, gerade nach Standards, glänzend entschärfte. In der 20. Minute war der 25-Jährige aber machtlos, als eine Flanke von rechts durch Lüneburgs Stürmer Daniel Maaß per Kopf ins obere linke Eck zum 0:1 verlängert wurde. Mit der Führung im Rücken gewährten die Gäste der TuSG in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte mehr Spielanteile. Diese bekam mehr Ruhe ins eigene Spiel, ohne gefährlich zu werden.

Das änderte sich kurz nach der Pause, als Ritterhudes Kapitän Niklas Kutz nach Hereingabe von Tobias Böttcher aus halblinker Position in Lüneburgs Schlussmann seinen Meister fand. Schnell übernahm aber wieder der Favorit das Kommando und drängte aufs 2:0. Die TuSG-Defensive schlief gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit bei langen Einwürfen der Gäste. Zudem rettete in der 72. Minute der Pfosten für den bereits geschlagenen Timm Korge. Da der Aufsteiger im Sturm kaum Zweikämpfe für sich entschied, wollte Julian Geils mit der Hereinnahme von Maik Tiganj (77.) noch einmal für neue Impulse sorgen. Dabei bewies er ein mehr als glückliches Händchen, denn der Joker sorgte nur wenig später (83.) nach Pass von Tobias Böttcher mit einem Rechtsschuss ins lange Eck praktisch aus dem Nichts für den 1:1-Ausgleich.

Plötzlich merkte man der TuSG die zurückgewonnene Zuversicht an. Zwar musste Korge noch einmal bei einem Konter aus kurzer Distanz die Arme hochreißen, doch die Gastgeber drängten nun auf den Siegtreffer. Nach einem Flügellauf auf der linken Seite von Maik Tiganj schoss Tobias Böttcher die scharfe Flanke mit vollem Risiko übers gegnerische Gehäuse. In der 90. Minute machte es der Ritterhuder Aktivposten besser. Böttcher bekam zentral an der Sechzehnerlinie das Leder, wurde zu spät angegriffen und schloss überlegt ins rechte untere Eck zur Entscheidung ab. „Ein ungemein wichtiger Erfolg. Man konnte spüren, wie der Glaube zurückgekehrt ist“, freute sich TuSG-Coach Julian Geils.