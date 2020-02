Ritterhude. „Wir haben eine wirklich gruselige Bilanz gegen diese Mannschaft. Unser bestes Resultat war einst ein 2:8“, blickt Svenja Schmitt nicht gerade voller Stolz zurück. Den negativen Höhepunkt erlebte das Schlusslicht in der Hinrunde, als es in gerade einmal anderthalb Stunden lediglich auf drei Satzgewinne insgesamt kam. Wenig verwunderlich, dass die Hammestädterinnen am Sonnabend (16 Uhr) in Stuhr auf eine Steigerung hoffen. Beim Tabellenvierten um die Ex-Marßelerin Nele Puls tritt die TuSG immerhin wie schon in der gesamten Rückrunde mit Elisa Oerding, Svenja Schmitt, Silke Kästingschäfer und Katja Schneider an.