So kennt man es seit über vier Jahrzehnten: Gerd Böttjer mit dem Mikrofon in der Hand auf dem Bornreiher Sprecherturm (hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2007, rechts neben ihm Horst Wrieden). (Sonja K. Sancken)

Die Liste ist lang. Geradezu unerschöpflich, was ja irgendwie auch logisch ist. Wer über Kultfiguren beim Kultklub spricht, der hat viele Namen zur Auswahl. Hans „Hexe“ Wendelken natürlich, die Spielerlegende schlechthin. Oder aber Klaus Pophal, der große Trainer, der mehr als eine Dekade des Erfolgs bei den „Moorteufeln“ geprägt hat.

Aber auch die langjährigen Präsidenten Werner Stark oder Jan Flathmann haben ihre eigenen Geschichten geschrieben, ebenso Ralf Brase, der seit 40 Jahren in der Wurstbude steht. Stefan von Thun hat als einer von ganz wenigen Spielern in allen Herrenteams im Tor gestanden und war selbst Trainer. Werner Filz und Milan Aleksic haben ebenfalls lange für den Verein gespielt und sind noch heute als Betreuer dabei, die auch gerne noch mal auf Abschlussfahrt mit nach Mallorca fliegen. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen, doch ein Name würde definitiv noch ganz weit oben prangen: der von Gerd Böttjer.

Mehr zum Thema „Unsere Vereine“: SV Blau-Weiß Bornreihe Einmal Moorteufel, immer Moorteufel Traditionen werden nicht erfunden. Sie können nur erschaffen, geprägt und gepflegt werden - beim SV Blau-Weiß Bornreihe geschieht dies seit fast 90 Jahren auf eine sehr ... mehr »

Wer Fußball in Bornreihe kennt, kennt auch ihn. Jenen Mann, der den Spieler mit der Nummer „ölf“ alleine wegen seiner Rückennummer zu einer kleinen Berühmtheit gemacht hat. Die vergangenen Jahre war es Torben Poppe, über dessen Durchsage sich vor allem gegnerische Fans immer wieder aufs Neue amüsieren. Doch Gerd Böttjer ist natürlich viel mehr, als der Mann mit dem Mikrofon und dem plattdeutschen Schnack. „Ein echter Bornreiher Jung“, nennt sich der mittlerweile 82-Jährige selbst. Aufgewachsen im Teufelsmoor, Vereinsmitglied seit über 70 Jahren.

Bereits mit 17 Jahren sammelte er Erfahrungen in der zweiten Herrenmannschaft, wurde dann 1957 festes Mitglied der Ersten. 1959 musste er dann zur Bundeswehr, konnte deshalb nicht trainieren und saß bei den Spielen nur auf der Bank - auswechseln war damals noch nicht erlaubt. Böttjer spielte fortan nur noch in der Zweiten und später bei den Alten Herren. Eine schwere Bandscheibenerkrankung zwang ihn im Jahr 1977 zum Laufbahnende auf dem Platz. Passenderweise wurde im selben Jahr die Sprecheranlage auf dem Platz bei Postels installiert - und man suchte einen Mann, der auch mal einen lockeren Spruch oder netten Reim auf den Lippen hat. „Da haben wir gesagt, wir versuchen das mal. Und der Versuch läuft immer noch“, sagt Gerd Böttjer schmunzelnd.

Mehr zum Thema „Unsere Vereine“: SV Blau-Weiß Bornreihe Als die Matthäus-Unterschrift vom Tresen verschwand... Viele legendäre Schlachten wurden auf dem Platz bei Postels geschlagen, viele große Gegner waren zu Gast. Eine echte Legende ist die Geschichte mit der ... mehr »

Im kommenden Sommer hätte er die 45 Jahre voll. 40 Jahre an seiner Seite war dabei Horst Wrieden, ebenfalls so ein Urgestein. „Wir haben viele tolle Spiele und Momente erlebt“, sagt Böttjer, der tatsächlich mit dem Gedanken spielt, nach der Saison 2021/2022 aufzuhören. Für Vereinspräsident Michael Rehberg ist ohnehin klar: „So einer wie Gerd kann sich nur selbst entlassen. Er ist eine absolute Legende hier im Verein“ Eine von vielen, möchte man noch hinzufügen.