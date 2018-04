Landkreis Osterholz. „Gegen den nur mit sechs gelernten Feldspielern angetretenen Gast ging unser Matchplan nicht auf“, bedauerte der Trainer des TV Lilienthal, Benedikt Wendler, nach der 26:29-Niederlage gegen den SV Grambke-Oslebshausen III in der Handball-Bremenliga der Männer. Aus einer offensiven 3:2:1-Deckung sollten Ballgewinne in schnelle Gegenstoßtore umgewandelt werden. Dazu wollte der TVL mit der schnellen Mitte das Tempo hoch halten. Der VSK Osterholz-Scharmbeck unterlag derweil dem Klassenbesten SG Findorff mit 25:40.

TV Lilienthal – SV Grambke-Oslebshausen III 26:29 (13:12): „In der ersten Halbzeit stand die Abwehr phasenweise noch ordentlich. Ohne Tempotore taten wir uns jedoch im Angriff schwer“, bilanzierte Wendler. Nur Marvin Meyer habe seine Shooter-Qualitäten unter Beweis gestellt und acht klasse Treffer erzielt. „Unsere offensive Abwehr ließ jedoch dem SVGO-Kreisläufer zu viel Freiraum, er konnte immer wieder freigespielt werden“, berichtete Benedikt Wendler. Nach der Umstellung auf eine defensivere 5:1-Abwehr sei diese Baustelle zwar geschlossen worden. „Dafür kamen nun die Rückraumspieler des Gegners zu einfach durch die Abwehr“, kritisierte Wendler.

Nicht aggressiv genug

Vor allem in Eins-gegen-eins-Situationen sei die Deckung nicht aggressiv genug gewesen, betonte Wendler. Dennoch führten die Hausherren nach der Pause mit 21:20. Bis zum 23:23 nach 50 Minuten blieb es auch eng. Vor allem Jörn Janssen traf nun fünfmal von Linksaußen.

TV Lilienthal: Dietrich, Schulaew; Meyer (8), Janssen (5), Arlt (5/1), Hansel (2), David (2), Hapke (1), Kück (1), Semken (1), Werther (1), Berthold, Gust.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SG Findorff 25:40 (13:22): Dem Heimteam fehlten mit Janis Hilse, Sören Sillje und Helge Gößling wichtige Stammkräfte. „So führte Findorff schnell mit drei bis fünf Toren Vorsprung. Es wurde schwer, diesem Rückstand hinterherzulaufen“, gab VSK-Coach Matthias Schupp zu. Seine Abwehr sei zu löchrig gewesen und habe viele Tore von der Sechsmeterlinie zugelassen. „Unser Angriff spielte hingegen insgesamt solide“, sagte Schupp. In der zweiten Halbzeit kam der Außenseiter besser in Schwung. Den Rückstand holte er dennoch nicht auf. „Zu den Lichtblicken zählte die Angriffsleistung von Niklas Horst auf der Mittelposition“, teilte Schupp mit. Hervorzuheben sei die sehr gute Leistung von Keeper Martin Monser, der drei Siebenmeter parierte und eine höhere Niederlage verhinderte. „Insgesamt war der deutliche Sieg der Findorffer zwar verdient, wäre aber mit komplettem Kader nicht so hoch ausgefallen“, resümierte Schupp.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Böschen (8/1), Schwenteck (1), Bald (1), Ohlenbusch (2), Schütte (7/1), Dunkelberg, Fricke (3), Horst (3).