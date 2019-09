Bokel. Dem MTV Bokel ist ein enorm wichtiger Befreiungsschlag geglückt: Im wegeweisenden Heimspiel gegen den FC Oste/Oldendorf setzten sich die Bokeler mit 6:0 (4:0) durch und verließen durch den ersten Saisonsieg die Abstiegsplätze. Dementsprechend erleichtert zeigte sich auch MTV-Spielertrainer Sebastian Winckler nach dem klaren Erfolg: „Das war ein Sieg zum richtigen Zeitpunkt und für das Selbstbewusstsein unheimlich gut. Unter dem Strich war es auch hochverdient“, strahlte Winckler.

Nachdem Keeper Joel Prehn einen frühen Rückstand verhinderte, brachten sich die Hausherren durch einen schnellen Doppelschlag auf die Siegerstraße. Zunächst traf Jonah Behling nach schöner Brustannahme (7.), drei Minuten später verwertete Marius Rebien eine herausragende Vorarbeit von Niko Sperl, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte. Eine knappe Viertelstunde später durfte der starke Sperl dann selbst jubeln, als er nach einem cleveren Querpass von Björn Bedürftig zur Stelle war (23.).

In der Folgezeit ließen die Hausherren zwar einige gute Gelegenheiten aus, mit dem Halbzeitpfiff sorgte Rebien aber für die endgültige Entscheidung. In der zweiten Hälfte kamen zwar auch die Gäste immer wieder zu aussichtsreichen Chancen, Joel Prehn war an diesem Tag aber nicht zu bezwingen.

Effektiver präsentierte sich der MTV – in Person von Marius Rebien. Der Stürmer krönte seine gute Vorstellung mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase (75./77) und beseitigte damit auch die letzten Zweifel.