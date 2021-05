In Tauchermontur auf dem Tennisplatz: So suchte Jürgen Streckfuß im Jahr 1980 nach der verschwundenen Pumpe. (Fr)

Heute – mehr als 40 Jahre später – können alle Beteiligten herzhaft über die skurrilen Szenen lachen, die sich anno 1980 auf der zu jener Zeit frisch angelegten Sportanlage des Hamberger TC abspielten. Doch damals herrschte großer Aufruhr im Oldenbüttler Holz: Voller Elan und Eigeninitiative befanden sich die tatkräftigen Vereinsmitglieder gerade beim Bau der Tennisplätze, im höhergelegenen Bereich der umliegenden Natur sorgte eine Wasserquelle aber für Probleme.

„Immer wieder standen die Plätze unter Wasser. Um sie trocken zu halten, haben wir eine Grabenpumpe angeschafft und Tag und Nacht laufen lassen“, erinnert sich der damalige erste Vorsitzende Jürgen Streckfuß an die Rahmenbedingungen der nun beginnenden Geschichte, die durchaus als handfester Lokalkrimi durchgeht. Denn in der vierten Nacht war die Pumpe plötzlich wie vom Erdboden verschluckt – von einem unbekannten Täter gestohlen. „So eine Pumpe hat damals rund 500 Mark gekostet. Gerade für einen neu gegründeten Verein, der kein Geld hatte, war das eine ganze Menge“, berichtet Streckfuß. So begannen die Hamberger Tennisfreunde eine Zweitlaufbahn als Hobbyermittler und versuchten, dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Dabei kam man auch zu der Vermutung, dass die entwendete Pumpe auf der Flucht möglicherweise in den angrenzenden Teich geworfen worden war.

Dieser Verdacht brachte wiederum den Vereinsboss Jürgen Streckfuß auf den Plan: Seines Zeichens nicht nur leidenschaftlicher Tennisspieler, sondern auch passionierter Sporttaucher. So kam es, dass Streckfuß in voller Montur auf dem Tennisplatz auf- und anschließend im Tümpel abtauchte. „Das war natürlich ein tolles Bild für die Anwesenden. Einzig die Sauerstoffflasche hatte ich zuhause gelassen“, erzählt Streckfuß lachend. Bei einer Wassertemperatur von gerade einmal fünf Grad stieg der damals 35-jährige Vorsitzende ins trübe Nass, aufgrund des Auftriebs war allerdings die meiste Zeit nur sein Kopf im Wasser. Belohnt wurde der kühne Einsatz jedoch nicht, die Pumpe blieb spurlos verschwunden.

In der Folge versuchten die Hamberger ihr Glück auch noch auf einem anderen Weg und schalteten eine Anzeige im OSTERHOLZER KREISBLATT. Dort richteten sich die Mitglieder direkt an den Pumpendieb und appellierten an sein Gewissen. Zusätzlich boten sie ihm sogar an, dass er sich die Pumpe beim nächsten Wasserschaden ausleihen könnte. Auch diese kreative Bemühung schlug jedoch fehl, letztlich blieb dem noch jungen Club nichts anderes übrig, als eine neue Pumpe zu kaufen.

1980_05_05_Jürgen Streckfuß Pumpe_text (Fr)

„Das war schon wirklich sehr ärgerlich, aber die Geschichte verdeutlicht auch die Einsatzbereitschaft, die damals hier bei uns im Verein herrschte. Jeder war dabei und hat sein Bestes für das Wohle des Klubs gegeben“, bringt es Jürgen Streckfuß auf den Punkt. Und ganz nebenbei ist eine Anekdote entstanden, die noch heute für Lacher beim Hamberger Tennisclub sorgt.