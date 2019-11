Karlshöfen. Nächstes Auswärtsspiel, nächster Sieg? Nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Volleyball-Oberliga fährt die erste Damenmannschaft der SG Karlshöfen/Gnarrenburg mit ordentlich Rückenwind zum Duell beim VfL Wolfsburg (Sonnabend, 15 Uhr).

Nur eine Woche nach dem deutlichen Auswärtssieg in Hannoversch Münden setzt SG-Trainer Alexander Maaser voll auf die Motivation seiner Schützlinge: „Wir haben das Hinspiel für uns entschieden, das wollen wir jetzt in Wolfsburg natürlich wiederholen“, macht Maaser im Vorfeld der Begegnung deutlich. Svetlana Koch, Saskia Dege und Sylvia Dammann-Kullik werden am Sonnabend nicht zur Verfügung stehen. Hinter dem Einsatz von Rieke Suske steht zudem ein Fragezeichen. Selbst bei einer Niederlage bleibt die SG allerdings sogar Spitzenreiter – zumindest bis zum kommenden Wochenende. Erst dann hätte Bremen 1860 die Chance, am Maaser-Team vorbeizuziehen.