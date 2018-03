Tim Weinmann, hier in einem Spiel mit dem SV Lemwerder gegen SFL Bremerhaven, soll in Pennigbüttel ein Führungsspieler werden. (Christian Kosak)

Pennigbüttel. Fußball-Bezirksligist SV Komet Pennigbüttel hat den nächsten dicken Fisch an Land gezogen. Nachdem der Tabellendritte der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 den Wechsel von Felix Hampel (TSV Wallhöfen) bekannt gegeben hat, dürfte auch der Transfer von Tim Weinmann in der Szene für einiges Erstaunen sorgen. Immerhin ist Weinmann im Bremer Fußball eine echte Hausnummer – und im Vorfeld nicht gerade mit den Lila-Weißen in Verbindung zu bringen gewesen.

Entsprechend groß fällt die Freude bei Spartenvorstand Olaf Windhorst und Trainer Marco Meyer darüber aus, ab Sommer solch einen Spieler im Verein willkommen zu heißen. „Wir hoffen, dass Tim bei uns ein Leader-Typ wird und neuen Schwung in die Mannschaft bringt“, sagt der Pennigbütteler Coach. Genau das sei das Ziel für die Kaderplanung. „Wir wollen und müssen das Team in der Breite verstärken, und das möglichst qualitativ hochwertig“, so Meyer. Das dürfte mit Tim Weinmann problemlos gelingen.

Der 24 Jahre alte Stürmer erzielte für seinen derzeitigen Klub SV Lemwerder in den bisherigen 13 Saisonspielen in der Landesliga Bremen 13 Tore. Damit ist Weinmann Nummer drei der Torschützenliste. Der baumlange Offensivakteur wurde in der A-Jugend des Blumenthaler SV einst als riesiges Talent gehandelt, führte die U 19 in der Regionalliga Nord als Kapitän aufs Feld und bekam schon in seinem ersten Herrenjahr auch regelmäßige Einsätze im Bremen-Liga-Team der Nordbremer.

Doch ein Kreuzbandriss stoppte die rasante Entwicklung Weinmanns. Im Sommer 2013 erfolgte der Vereinswechsel zu seinem Heimatverein SV Lemwerder. Nicht zuletzt dank Weinmanns Toren schaffte der Klub von der anderen Weserseite den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga. Aktuell stehen die Lemwerderaner nur drei Zähler hinter dem ersten Aufstiegsplatz. Dass ein solch arrivierter Kicker aus dem fernen Lemwerder nun mehrmals die Woche die lange Anfahrt – inklusive Fähre – auf sich nimmt, um bei einem niedersächsischen Bezirksligisten zu kicken, hat offenbar selbst Windhorst und Co. ein wenig überrascht. Immerhin hatte Weinmann auch mit Landesligist TuSG Ritterhude Gespräche geführt.

„Er möchte gerne mal in Niedersachsen kicken und fand das offenbar alles sehr authentisch und vernünftig, was wir ihm über unsere Pläne berichtet haben“, sagt der Pennigbütteler Spartenvorstand. Seit über einem Jahr steht der Name Tim Weinmann bei Marco Meyer schon auf dem Zettel. Dass es nun geklappt hat, empfindet der Trainer auch als Anerkennung der akribischen Arbeit seitens des Vereins. In Lemwerder hat Weinmann seinen Ausstieg zum Saisonende bereits bekannt gegeben. Im Herbst steht nun zwar noch eine berufliche Fortbildung an, aufgrund der der Stürmer zunächst noch nicht voll mittrainieren kann. Das kann die Freude beim SV Komet Pennigbüttel aber kaum schmälern. Denn, so bringt es Olaf Windhorst auf den Punkt: „Für uns ist dieser Transfer ein absoluter Hammer.“