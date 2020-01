Osterholz-Scharmbeck. Wer es gut mit den Volleyballern des VSK Osterholz-Scharmbeck meint, hat es nicht immer leicht. Denn der VSK selbst meint es nicht immer gut mit seinen Anhängern. Genauer gesagt: mit deren Nerven. Dass der Verbandsligist die Entscheidung vorwiegend erst im Tie-Break sucht, ist dabei gar nicht unbedingt neu. Das hat es in dieser Saison schon sechsmal gegeben. Dieser 3:2-(25:18; 29:31; 25:21, 25:27, 15:7)-Erfolg toppte jedoch alles vorher Geschehene. Nicht nur, dass die VSK-Schützlinge den Tabellenführer SG Ofenerdiek/Ofen bezwangen. Sie lagen, nachdem sie im vierten Satz bereits drei Matchbälle vergeben hatten, im finalen Durchgang mit 5:7 zurück – und machten den Sieg mit zehn Punkten in Folge noch perfekt.

„So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, staunte selbst VSK-Kapitän Marcus Balzer hinterher nicht schlecht. Was durchaus ungewöhnlich ist. Denn das nicht mehr ganz so junge Team, um es wohlwollend auszudrücken, ist schon lange genug dabei, um eigentlich jede Situation im Volleyball schon einmal erlebt zu haben.

Aber wer konnte schon damit rechnen? Überhaupt deutete ziemlich wenig darauf hin, dass die Kreisstädter beim Ligaprimus etwas holen würden. Das Hinspiel verloren sie mit 0:3 ebenso klar wie die beiden jüngsten Partien. „Mit breiter Brust sind wir da bestimmt nicht hingefahren“, bestätigte Marcus Balzer. Zumal die Mannschaft die Reise nach Oldenburg nur zu siebt angetreten war, während beim Gegner 13 Mann zur Verfügung standen. Aber schon im ersten Spiel des Tabellenführers gegen Schlusslicht BC Cuxhaven, als der VSK das Schiedsgericht stellte, merkten die Kreisstädter: So gut ist der Primus gar nicht drauf!

Und das bestätigte sich ziemlich schnell. „Wir sind gut gestartet, haben gleich mit ein paar Punkten geführt. Das hat uns geholfen“, blickte Marcus Balzer auf einen kaum gefährdeten ersten Satzgewinn zurück. Die erste Episode des späteren „Dramas“ kam im zweiten Durchgang, den der VSK in der „Verlängerung der Verlängerung“, so muss dieses 29:31 schon fast bezeichnet werden, verlor. Unnötigerweise. Denn die Gäste führten bereits mit 23:19, „das musst du nach Hause bringen“, so Balzer.

Der Kapitän und seine Teamkollegen steckten diesen Satzverlust jedoch ordentlich weg. Beim 25:21 im dritten Durchgang benötigte der VSK nicht einmal eine Auszeit, ehe es danach wieder umkämpfter wurde. Dennoch sah es so aus, als würden die Gäste sich letztlich entscheidend absetzen können. Drei Matchbälle hatten sie. Einen vergaben sie durch einen Fehlaufschlag, die anderen beiden Male wurden sie geblockt. Den vierten Satz gab der VSK schließlich ab.

Und dann kam dieser Tie-Break, in dem die Routiniers, die gerade drei Matchbälle vergeben hatten, mit 5:7 zurücklagen, dann aber wider Erwarten wie aus einem Guss performten. „Wir haben richtig druckvoll aufgeschlagen“, nannte Marcus Balzer den Schlüssel zum Erfolg. Einer, der seiner Ansicht nach sogar deutlicher hätte ausfallen können. Eigentlich müssen. Aber großartig beschweren wollte er sich nicht.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Knappe, Holschen, Balzer, Heitmann, Borsing, Tietjen.