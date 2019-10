Auch gegen den TV Oyten mussten sich Patrick Hirsch (links) und die Kicker des VSK Osterholz-Scharmbeck geschlagen geben. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Obwohl die Kreisstädter im Kellerduell gegen den TV Oyten lange Zeit die klar dominierende Mannschaft waren, unterlagen sie aufgrund zweier später Treffer noch mit 0:2 (0:0).

VSK-Coach Oliver Schilling war die Enttäuschung nach der völlig unnötigen Pleite verständlicherweise deutlich anzumerken: „Das ist kaum zu fassen und schwer zu akzeptieren. Wir dürfen dieses Spiel niemals verlieren. Allerdings fehlt uns vorne in manchen Situationen die letzte Konsequenz, bei den Gegentoren haben wir außerdem schlecht verteidigt“, resümierte Schilling. Dabei starteten die Hausherren durchaus gefällig in die wichtige Partie und hätten eigentlich bereits in der dritten Minute in Führung gehen müssen. Dennis Knecht kam nach einer Ecke von Patrick Hirsch völlig frei zum Kopfball, verfehlte das Gehäuse aber knapp.

Auch in der Folgezeit hatte der VSK gegen die tiefstehenden Gäste, die keinerlei Offensivbemühungen an den Tag legten und scheinbar nur den einen Zähler verteidigen wollten, deutlich mehr vom Spiel – echte Torchancen waren aber trotz aggressivem Pressing lange Zeit Mangelware. Zu oft fehlte dem Offensivspiel der Gastgeber die letzte Überzeugung, der vorletzte oder spätestens der letzte Pass landeten häufig beim Gegenspieler. Erst nach 25 Minuten wurde es so wieder gefährlich: Ein toller Diagonalball von Knecht landete beim starken Joshua van Osten, der noch drei Gegenspieler austanzte, aus spitzem Winkel aber an TVO-Schlussmann Christian Rathjen scheiterte.

Auch die Latte steht im Weg

Ein Treffer für den VSK Osterholz-Scharmbeck lag nun in der Luft, sieben Minuten später stand aber das Aluminium im Weg. Dieses Mal setzte sich Dustin Hirsch auf der linken Seite gegen mehrere Oytener durch, seinen überlegten Rückpass donnerte Ben-Marlin Jessop allerdings aus elf Metern nur an die Querlatte. Da den Gästen bis zur Pause überhaupt nichts einfiel, ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild wenig: Der VSK hatte zumeist den Ball, tat sich gegen die weiterhin kompakte Gästedefensive aber weiterhin extrem schwer. Wieder war es dann van Osten, der die Führung auf dem Fuß hatte. Eine tolle Flanke von Dustin Hirsch nahm er mit vollem Risiko, sein akrobatischer Seitfallzieher ging aber vorbei (61.).

Kurz darauf tauchte Evangelos Liouras nach einem langen Ball im Strafraum auf, sein Dribbling wurde aber im letzten Moment gestoppt (68.). Und so kam es, wie es kommen musste, mit einer ihrer ersten echten Offensivaktionen stellten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Ein langer Ball wurde im Sechzehner verlängert, der eingewechselte Amdinho Kone war zur Stelle und traf aus abseitsverdächtiger Position in die lange Ecke. Von diesem Nackenschlag sollten sich die Hausherren nicht mehr erholen. Sie blieben zwar bemüht und warfen alles nach vorne, jedoch verzettelten sich die VSK-Akteure immer wieder in unnötigen Einzelaktionen.

Eine echte Ausgleichschance erspielte sich die Schilling-Elf so nicht mehr, stattdessen entschieden die Gäste das Spiel fünf Minuten vor dem Ende endgültig. Anton Strodhoff entwischte bei einem Konter seinen schlecht postierten Gegenspielern und vollendete eiskalt. Wenig später war Schluss und das Tabellenschlusslicht musste sich einmal mehr über eine Pleite ärgern, die so nie im Leben hätte zustande kommen dürfen.