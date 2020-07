Borgfeld. Und wieder ist es passiert. Wieder hat ein Spieler dem Fußball-Bremen-Ligisten SC Borgfeld kurzerhand den Rücken gekehrt – trotz vorheriger Zusage. Nachdem sich bereits Tom Petter Rode dem Heeslinger SC angeschlossen hat, wechselt nun Jarno Böntgen ebenfalls in die Oberliga Niedersachsen. Und zwar zum TB Uphusen.

Auch in diesem Fall bleibt Trainer Lutz Repschläger keine andere Antwort als: „Wenn jemand für die Saison zusagt, dann habe ich das eigentlich einzuhalten. Wenn man das nicht macht, bleibt immer etwas zurück.“ Es mache aber auch keinen Sinn, einen Spieler auf Biegen und Brechen halten zu wollen, führt der Borgfelder Coach fort. Zumal er die Kommunikation mit den Uphusern als „sehr gut“ umschreibt und Jarno Böntgen auch eingesehen habe, dass sein Rückzug von der Zusage kritisch zu bewerten sei. Aber der 18-Jährige habe sich eben diese Chance nicht entgehen lassen wollen, so Repschläger weiter. Der Borgfelder Trainer hat sich bereits mit dem Wechsel seines Talents abgefunden und will Jarno Böntgen nicht lange nachtrauern. „Wir müssen seine Entscheidung akzeptieren, fertig.“

Der Weggang Böntgens sei insofern auch eher zu verschmerzen, als dass sein Team im Mittelfeld gut aufgestellt ist. Für die Position im rechten Mittelfeld, die der 18-Jährige vornehmlich bekleidete, kämen „sechs, sieben Kandidaten“ infrage, erzählt Repschläger. „Es zahlt sich aus, dass wir da etwas großzügiger geplant haben“, sagt er.

Anders sieht es zwischen den Pfosten aus. Da hinterlässt Torwart Tom Petter Rode eine recht große Lücke, eine, die der SC Borgfeld in der Kürze der Zeit noch nicht zu schließen vermochte. Die Suche nach einem Ersatzmann hält weiterhin an. „Wir haben schon welche beim Probetraining dabei gehabt“, informiert Lutz Repschläger, ohne Vollzug melden zu können. Auch, weil noch nicht geklärt sei, inwieweit die Kandidaten bei ihren aktuellen Vereinen im Wort stünden. Der Trainer spricht in diesem Zusammenhang von „Halbabsprachen“.

Gladbach „noch ganz weit weg“

Eher beiläufig nahm der Borgfelder die Auslosung für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal vom Sonntag zur Kenntnis. Der Bremer Cup-Gewinner erwischte mit dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach allerdings ein äußerst attraktives Los, auch wenn der Sieger noch gar nicht feststeht. Zur Erinnerung: Die Halbfinals (am 15. August) und das Endspiel (am 22. August) müssen erst noch ausgetragen werden. „Wir dürfen alle träumen, sicher. Aber wir haben erst noch das Spiel gegen den FC Oberneuland, auf das wir uns total freuen, vor uns, und dann ja auch noch das Finale. Gladbach ist noch ganz weit weg. Für uns ist das Halbfinale Motivation genug“, sagt Repschläger. Viel dringlicher sei nun erst einmal die Suche nach einen Torwart.