Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein wird beim SV Vorwärts Buschhausen groß geschrieben. Viele Mitglieder, wie hier der Vorstand, engagieren sich ausgesprochen stark. (Frei)

Stillstand bedeute Rückschritt, sagt Jörg Monsees. "Und das wollen wir nicht!“ Besser als mit diesen Worten des ersten Vorsitzenden kann man den Charakter des SV Vorwärts Buschhausen wohl nicht beschreiben. Denn bereits seit der Gründung vor 100 Jahren zeichnet sich der Verein aus dem Osterholzer Stadtgebiet durch innovative Wege und einen enormen Tatendrang aus.

„Die Menschen machen den Verein zu etwas Besonderem. Wir haben viele Mitglieder, die sich tatkräftig einbringen und vor Ideen nur so sprudeln. Das ist schon toll“, strahlt Monsees, der seit fast drei Jahren auf der Kommandobrücke steht. Auch Heiner Barting, seines Zeichens Präsident des Niedersächsischen Turn-Bundes, hebt den Vorwärtsdrang der Buschhausener besonders hervor: „Der SV Vorwärts Buschhausen lebt das Bestreben nach Zukunftsfähigkeit auf eindrucksvolle Art. Er versucht stets, mit seinen Angeboten am Puls der Zeit zu sein“, schreibt Bartling in seinem Grußwort zum 100. Geburtstag.

Und die spannende Vereinshistorie zeigt eindrucksvoll, dass diese Eigenschaft bereits ab dem 3. September 1920 – als im Gasthaus Steeneck die Gründung des „Arbeiter-Turnverein Vorwärts Freie Turnerschaft Buschhausen zelebriert wurde – fest im Selbstbild verankert war. Schnell wuchs der Verein, neben dem Turnsport oder Feldhandball gehörten selbstverständlich schon damals Feste und soziale Aktivitäten zum bunten Vereinsleben. Auch von Hürden und Rückschlägen, die es zur Genüge gab, ließen sich die vorwärtsdenkenden Buschhausener nie von ihrem Weg abbringen: Nach dem Vereinsverbot durch die Nationalsozialisten gründeten sie den Verein 1948 unter dem aktuellen Namen einfach neu, als das Vereinsheim wenige Jahre später abbrannte, wurde es in Eigeninitiative kurzerhand wiederaufgebaut.

In den folgenden Jahrzehnten wuchs der Verein ständig weiter und entwickelte sich für viele Einwohner zu einem Kitt der Gesellschaft. „Als erste Anlaufstelle für die Menschen im Ort war und ist der Verein wichtig für Buschhausen“, stellt Monsees fest. So waren die Türen stets für alle Altersgruppen geöffnet, ein breites Sportangebot ermöglichte gemeinsame Bewegung und großen Spaß für Jung und Alt. Doch auch wenn die Freude im Fokus stand, können die einzelnen Sparten auf große Erfolge zurückblicken. Die Fußballer, die im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Neustart hinlegten, holten so 2014 den Kreispokal, auch die Tischtennisabteilung sorgte immer wieder für Aufsehen. Zu einem Aushängeschild entwickelte sich über Jahre zudem die Ü-65-Tennismannschaft, die mittlerweile als Ü-70 aufschlägt. Bis in die Nordliga spielte sich die Truppe um Peter Greif und sorgte für mächtig Furore. „Was diese eingespielte Mannschaft zeigt, ist schon enorm. Da kann man wirklich von Leistungssport sprechen“, strahlt Jörg Monsees.

Doch es würde nicht zum Verein passen, wenn er sich auf Erfolgen in den traditionellen Sportarten ausruhen würde – stattdessen agiert er seit Jahren als Vorreiter für moderne Angebote. Durch Zumba, Sport für Frauen mit Migrationshintergrund oder Hip-Hop wird ein breites Spektrum abgedeckt, vor allem gilt der Club mittlerweile aber auch als echte Hochburg für Kampfsportler. Ob Boxen, Krav Maga oder Selbstverteidigung – bereits seit 2015 können Buschhausener an Kraft, Technik und Kondition feilen. Einmal mehr hat der Verein aktuelle Trends frühzeitig erkannt.

Zum 100. Jubiläum, welches wegen Corona kleiner ausfallen musste, hätten die mittlerweile 767 Mitglieder also mit gutem Gewissen auf die erfolgreiche Vergangenheit und die große Tradition anstoßen können. Doch obwohl der Stolz auf die eigene Geschichte natürlich nicht vergessen wurde, war der Blick da längst wieder auf neue Aufgaben gerichtet. Seit Mitte Oktober wird so das Vereinsheim an der Turnhalle komplett kernsaniert und zu einem multifunktionalen Sportraum umgebaut. Kosten in Höhe von 165 000 Euro wurden dabei dank Unterstützung von Stadt, Landkreis und dem Kreissportbund geschultert, vor knapp zwei Wochen konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Auch hierbei zeigte sich der Eifer vieler Mitglieder: „Der Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein sind schon besonders. Unzählige Leute haben hier freiwillig mitangepackt“, lobt der Vereinsvorsitzende Monsees.

Wenn der Umbau abgeschlossen ist, können auch Kurse und Bewegungsangebote am Vormittag angeboten werden – eine passende Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen. Sorgen, dass es nach der Fertigstellung des Großprojekts zu Langweile im Verein kommt, muss man aber gewiss nicht haben. „Für die Zeit danach gibt es schon wieder Überlegungen und Pläne. Dank der tollen Menschen hier bleiben wir bei aller Kontinuität dynamisch“, lacht Jörg Monsees und beschreibt den SV Vorwärts Buschhausen so ein weiteres Mal treffend. Der Name bleibt also Programm, auch in Zukunft dürfte das „Vorwärts“ mit Leben gefüllt werden. Für Stillstand bleibt da keine Zeit!