Kai Binnemann (Nummer 91) dürfte mit der Badgers-Defense wieder zur absoluten Regionalliga-Spitze zählen. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Endlich geht es wieder los: Nachdem Benjamin Leschke, der eigentlich als neuer Headcoach geplant war, aus privaten Gründen noch vor dem ersten Spiel wieder ausschied, übernahm Offensive Coordinator Robert Schulz auch das Amt des Cheftrainers und hat gleich klare Ziele für die neue Saison: „Ich will immer jedes Spiel gewinnen und natürlich auch aufsteigen. Und falls wir von Verletzungen verschont bleiben, dann ist das auch möglich."

Denn das größte Problem der "Dachse" bleibt vor der mit 14 Partien extrem langen Saison weiterhin der verhältnismäßig dünne Kader. Qualitativ macht dieser aber auch vor der kommenden Spielzeit einiges her: Denn die ohnehin schon bärenstarke Defensive wurde noch mit den erstligaerfahrenen Garcia Fineto und Antonio Krahl verstärkt, was nicht auf eine Verschlechterung deuten lässt: „Unsere Defense ist wieder richtig gut und könnte definitiv die beste der Liga werden“, freut sich auch Pressesprecher Mirko Morisse bereits auf die Auftritte der Ritterhuder Verteidiger.

Auch auf der anderen Seite des Feldes haben sich die Badgers enorm verstärkt und könnten für reichlich Spektakel sorgen. Denn neben der seit Jahren herausragenden Offensive Line, die mit Rückkehrer Alex Hartwig noch stabiler werden dürfte, verspricht vor allem der topbesetzte Receiver-Squad der "Dachse" eine ganze Menge: Neben den bewährten und talentierten Passempfängern aus der vergangenen Saison verpflichtete der Verein mit DeAndre Perry nämlich einen hochveranlagten Topathleten, der schon kurz vor einem Wechsel in die chinesische Liga stand und weiterhin von der NFL träumt.

Darüber hinaus wechselte Hendrik Hinrichs, der schon für die Nationalmannschaft berufen wurde, aus beruflichen Gründen aus Dresden nach Ritterhude und verstärkt das Team immens. „Das ist natürlich ein echter Glücksfall für uns. Mit diesem Potential wollen wir die gegnerischen Verteidigungen auseinanderziehen und dann unser Laufspiel etablieren“, gibt Robert Schulz Einblick in seine Spielphilosophie. Damit diese umgesetzt werden kann, benötigt es natürlich auch einen starken Quarterback – und bei der Besetzung dieser zentralen Position gehen die Badgers in dieser Saison neue Wege.

Denn zum ersten Mal seit einigen Jahren wird mit Maximin Lange ein deutscher Akteur als Spielmacher agieren. Und auch wenn diesem im Vergleich zu manch einem Exportspieler die Explosivität oder der Wurfarm vielleicht ein wenig abgehen, glaubt sein neuer Trainer fest an ihn: „Im Gegensatz zu einigen der Jungs aus den letzten Jahren hat er einen hohen Football-IQ. Er versteht das Spiel, und das ist sehr wichtig“, lobt Schulz den ehemaligen Hamburger, der sich auch schon im US-amerikanischen College-Football ausprobierte. Da lernte er übrigens Running Back James Craddock kennen, welcher in der neuen Saison ebenfalls in „Black and Yellow“ auflaufen wird und menschlich wie sportlich gut ins Team zu passen zu scheint.

Die Vorfreude auf den Saisonstart ist ebenso groß wie der eigene Anspruch: „Es wird eine lange und harte Saison, aber neben den beiden Hamburger Teams sehe ich uns schon in der Favoritenrolle“, gibt sich Schulz, der guten Kontakt zu den Trainern der anderen Teams pflegt, selbstbewusst. Und ausgerechnet mit zwei Spielen gegen die ambitionierten Kontrahenten aus der Hansestadt startet die Runde. Bevor dabei am kommenden Sonntag das erste Heimspiel gegen die Hamburg Piooners ansteht, müssen die "Dachse" bereits am heutigen Sonnabend zu den Hamburg Blue Devils reisen. Die waren jahrelang eines der deutschen Topteams und befinden sich nach einem kompletten Umbruch wieder auf dem Weg zu alter Stärke. „Sie haben immer noch einen großen Namen und eine richtig starke Jugendarbeit. Nicht umsonst sind sie die letzten Jahre von Aufstieg zu Aufstieg geeilt und verfügen vor allem über eine richtig starke Defensive“, warnt Headcoach Schulz.