Bald ein „Zebra“: Zur neuen Saison übernimmt Marc Monsees, auf diesem Bild als Torwart der SG Ohlenstedt/Garlstedt im Einsatz, das Kommando beim FC Hambergen II. (Tobias Dohr)

Hambergen. Ab der kommenden Saison wird auch Fußball-Kreisligist FC Hambergen II, genauso wie die erste Mannschaft, einen neuen Trainer an der Seitenlinie begrüßen dürfen. Der 33-jährige Marc Monsees hat dem Vorstand der „Zebras“ nun seine Zusage gegeben.

Die Suche nach einem neuen Trainer wurde nötig, da Gero Thiel, der die Mannschaft seit sechs Jahren betreut, aus privaten Gründen seinen Rückzug zur kommenden Spielzeit angekündigt hat. „In erster Linie gilt Gero natürlich der größte Dank des gesamten Vorstands. Gero hat jahrelang eine tolle Arbeit geleistet und war stets von ganzem Herzen bei der Sache“, so der 2. Vorsitzende Jan Horstmann, der in Zusammenarbeit mit der Mannschaft die Trainersuche koordinierte. Thiel war mit dem FC Hambergen II 2015 als Meister der 1. Kreisklasse Osterholz in die Kreisliga Osterholz aufgestiegen und konnte seitdem jedes Jahr den Klassenerhalt feiern. Ein Unterfangen, das auch in dieser Saison machbar erscheint. Die „Zebras“ sind zwar Drittletzter, weisen aber elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf.

„Es war für viele erst mal ein Schock, dass Gero aufhören wird. Er ist ein überragender Typ und Trainer. Es ist ja auch heutzutage nicht normal, dass ein Trainer sechs Jahre bei einem Team bleibt. Da können wir nur den Hut ziehen und uns für eine tolle Zeit bedanken“, sagt Kapitän Jan-Henrik Gantzkow. Und weiter: „Natürlich ist es schon traurig, gerade für die Spieler, die er schon seit vielen Jahren begleitet. Ich spiele beispielsweise momentan meine 13. Saison in Hambergen, achteinhalb Jahre davon war Gero mein Trainer. Da fällt so ein Abschied schon schwer.“

Nun hat also Marc Monsees dem FC Hambergen seine Zusage gegeben, die Nachfolge von Thiel anzutreten. „Ich habe mich natürlich sehr über die Anfrage gefreut, auch hinsichtlich der Tatsache, dass ich noch sehr unerfahren bin“, so Monsees, der über die C-Lizenz verfügt. „Der Hauptgrund für meine Zusage war, dass mich die Herausforderung, eine Mannschaft in der Kreisliga zu trainieren, sehr gereizt hat. Außerdem ist der FC Hambergen ein Verein mit einem guten Ruf, einem Namen, und einem Umfeld, das ich zum großen Teil schon kenne“, erklärt Monsees.

Der neue Coach hat bereits in der Jugend für die „Zebras“ gespielt, ehe es den Torwart zum TSV Wallhöfen sowie zum 1. FC Osterholz-Scharmbeck zog. Danach war Monsees acht Jahre für den VfL Ohlenstedt aktiv, ehe die SG Ohlenstedt/Garlstedt gegründet wurde, der er seit eineinhalb Jahren angehört. Dort hat Monsees bereits erste Erfahrungen als Trainer und Co-Trainer sammeln können. Nun wird der Verwaltungsfachwirt erstmals als Cheftrainer eine Herrenmannschaft übernehmen.

Als Co-Trainer wird Monsees unterstützt von Timo Witte. Beide kennen sich gut aus gemeinsamen Ohlenstedter Zeiten. „Timo ist ein guter Vertrauter und Freund, dem ich jede Aufgabe zutraue, und der auch mal eine Spezialaufgabe übernehmen kann“, so Monsees über seinen Co-Trainer in spe.

Ein konkretes sportliches Ziel hat sich Monsees (Kapitän Gantzkow: „Er hat in den ersten Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“) noch nicht auferlegt. „Erst einmal möchte ich natürlich die Mannschaft kennenlernen, das Miteinander finden, mich integrieren, und dann das richtige System finden. Wichtig ist auch, dass wir eine richtige Gemeinschaft bilden. Das konkrete sportliche Ziel werden wir in der Vorbereitung gemeinsam erarbeiten“, so Monsees.

„Wir haben in Marc einen jungen, talentierten und fachlich guten Trainer gefunden, dem wir gerne die Chance geben wollen, eine Mannschaft in der Kreisliga zu trainieren“, kommentiert Horstmann die Verpflichtung. „Wir bleiben damit auch unserem eingeschlagenen Weg treu, junge und talentierte Trainer für den Verein zu gewinnen“, erklärt Horstmann, der aus der aktuellen Mannschaft bereits einige Zusagen für die kommende Saison erhalten hat, weiter. „Der Großteil der Mannschaft hat zugesagt, wir halten aber natürlich auch Ausschau nach Neuzugängen, um den Kader punktuell zu verstärken“, so Horstmann über die Kaderplanung.