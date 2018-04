In dieser Szene Bruchlandung, ansonsten aber mit dem FCO auf Titelkurs: Reinhold Heinrich (rechts), der von Stedens Sergej Wild zu Fall gebracht wird. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Auch wenn eine Mannschaft wie der Fünfte SV Nordsode noch neun Spiele absolvieren wird, so hat der 1. FC Osterholz-Scharmbeck mit einem 5:0-Erfolg über den TSV Steden/Hellingst bereits den Aufstieg aus der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz in die Kreisliga perfekt gemacht. Die TuSG Ritterhude III trotzte Nordsode zwar immerhin ein 1:1 ab, verfehlte aber dennoch den großen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die SG Platjenwerbe deklassierte das Schlusslicht VfL Ohlenstedt mit 11:1.

TSV Dannenberg II – TSV Worphausen 2:3 (0:0): Luca Pingel verpasste gleich zu Beginn der Partie die Führung für Dannenberg II. „Dann hatten wir aber viel zu wenig Bewegung im Spiel“, kritisierte der Co-Trainer der Gastgeber, Thomas Barth. Sechs Minuten nach der Pause vergab Andreas Helwich eine Großchance zum 1:0 für die Platzherren. Im Gegenzug gelang Sebastian Bonk das 1:0 auf der anderen Seite. Mit einer verunglückten Flanke verkürzte der gerade erst eingewechselte Roman Miekhonoshyn auf 1:2.

SV Beckedorf – SV Freißenbüttel 4:0 (2:0): Angreifer Fabius Schiller kehrte nach seinen Abitur-Klausuren ins Team zurück und beförderte die Kugel ebenso wie sein Sturmpartner Florian Fischer zwei Mal ins Schwarze. „Wir waren von unserem 1:0 in der 2. Minute an Herr im Hause und hatten mehr als 70 Prozent Ballbesitz“, teilte Beckedorfs Spielertrainer Wahe Airapetian mit. Sein Torwart Keno Nielsen verhinderte mit einer Glanzparade ein Gegentor. Zudem scheiterte der Gast noch einmal am Aluminium.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – TSV Steden 5:0 (2:0): FCO-Coach Frank Wätjen lobte Referee Berkhan Tunc für eine gute Vorteilsauslegung. Dieser sprach dem Ersten jeweils nach Fouls an Reinhold Heinrich Elfmeter zu. Während Daniel Rhodin den ersten verwandelte, so scheiterte Heinrich selbst mit dem zweiten an TSV-Keeper Gero Schröder. Nach dem 2:0 von Peter Brant geriet etwas Sand ins Getriebe des Spitzenreiters. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber wieder mehr Fußball gespielt“, so Wätjen.

TuSG Ritterhude III – SV Nordsode 1:1 (0:0): „Wir haben in der ersten Hälfte defensiv gut gestanden und kaum etwas zugelassen“, berichtete TuSG-Coach Norbert Mützel. Chadi Abdul-Wahed leitete sein 1:0 für das Heimteam selbst ein. Nach einem Pass von Jens Schreyvogel besorgte der Routinier die Führung. Omid Rezai hatte mit einem Heber ebenso wie Maik Machnacz mit seinem 28-Meter-Schuss ans Lattenkreuz ein zweites Ritterhuder Tor auf dem Fuß. Lukas Wallbaum glich mit einem Kopfball zum 1:1 aus.

VfL Ohlenstedt – SG Platjenwerbe 1:11 (0:3): „Der Platjenwerber Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, räumte VfL-Trainer Mike Naujoks ein. Wegen der vielen Verletzten mussten bei den Gastgebern auch wieder die beiden Seniorenspieler Klaus von Oesen und Stefan Mehrbach ran. „Ich ziehe den Hut vor ihnen, dass sie so bei der Stange halten“, sagte Naujoks. Erst als der Gast das Spiel nicht mehr so ernst nahm, steckte Andreas Bork zu Tom Kuls durch, der das Ehrentor für den Letzten markierte.

TSV Sankt Jürgen – FC Worpswede II 1:2 (1:1): „Die Worpsweder haben aus drei Standardsituationen drei Treffer gemacht. Ansonsten war es ein Spiel auf das Tor der Gäste“, bilanzierte TSV-Übungsleiter Ronald Miesner. Nach dem verwandelten Handelfmeter von Jan Stöver zum 1:0 egalisierte Sebastian Jaskulka postwendend mit einer schönen Direktabnahme bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause zum 1:1 für die Hausherren. Robin Bölke versenkte die Kugel per Freistoß zum 2:1 ins Netz.