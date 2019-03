Im vergangenen Jahr hatte Isabella Bielinski noch den Sprung zur Landesmeisterschaft geschafft. Das blieb der VSK-Turnerin diesmal verwehrt. (FR)

Landkreis Osterholz. Mit Eva Bünemann, Isabella Bielinski, Sarah-Sofia Scharifi und Marie Greulich haben vier Gerätturnerinnen aus dem Landkreis Osterholz an den Bezirksmeisterschaften in Buchholz/Nordheide teilgenommen. Zwar qualifizierte sich keine der vier Turnerinnen vom VSK Osterholz-Scharmbeck für die Landesmeisterschaften, dennoch konnte Trainerin Rebekka Patzke, die als Kampfrichterin am Boden aktiv war, mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge am Ende gut leben.

Eva Bünemann startete in der Altersklasse der Jahrgänge 2006 bis 2008 und landete dort unter 15 Starterinnen auf dem neunten Platz. Besonders am Sprung punktete Bünemann mit ihrem stark ausgeführten Überschlag. 12,250 Punkte heimste die VSK-Athletin dafür ein, was am Ende das drittbeste Resultat aller Starterinnen war. Dafür verlor sie am Stufenbarren einiges an Punkten auf die Konkurrenz. In derselben Altersklasse wie Bünemann startete auch Isabella Bielinski.

Starke Übungen am Schwebebalken

Sie zeigte die zweitbeste Schwebebalkenübung in dieser Altersklasse mit Rolle vorwärts und einem sicheren Handstandabrollen in den Stand. Für diese Kür ohne viele Wackler gab es starke 12,400 Punkte. „Auch am Boden wusste Isabella zu überzeugen, aber leider wurde ihr der Stufenbarren zum Verhängnis“, berichtete Rebekka Patzke. Bielinski musste dort einen Sturz verkraften und kam danach überhaupt nicht mehr in Schwung. Mit lediglich 7,900 Punkten fiel die VSK-Turnerin deshalb im Gesamtklassement weit zurück und musste sich am Ende mit dem zwölften Platz zufriedengeben.

Marie Greulich startet als Jahrgang 2003 eine Altersstufe höher, nämlich bei den Jahrgängen 2002 bis 2005, wo insgesamt 25 Turnerinnen um die Tickets für die Landesmeisterschaft kämpften, für die man am Ende unter die ersten Sechs hätte kommen müssen. Diese Platzierungen verpasste Greulich als Fünfzehnte am Ende zwar doch recht deutlich, besonders am Schwebebalken wusste sie aber zu überzeugen. Genau wie Isabella Bielinski freute sich auch Marie Greulich am Ende über die zweitbeste Kür, die ihr 12,400 Punkte einbrachten. Auch am Boden knackte die VSK-Turnerin mit 12,150 Punkten die Zwölfer-Punktemarke. Da Greulich aber ebenfalls so ihre Probleme mit dem Stufenbarren hatte, langte es am Ende nicht zu einer Top-Ten-Platzierung.

In der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen (Jahrgänge 1990 bis 2001) startete Sarah-Sofia Scharifi. Sie wurde am Ende 13. bei insgesamt 13 Teilnehmerinnen. Bei ihr lief es vor allem beim Sprung (12,200) und am Boden (13,100) sehr gut. Auf die spätere Bezirksmeiseterin Hannah Schelberg (TSV Buchholz) fehlten ihr am Ende aber dennoch satte 5,100 Punkte. Mit Svea Poppe (VSK Osterholz-Scharmbeck) und Pamela Hinrichs (TV Schwanewede) hatten sich übrigens noch zwei weitere Turnerinnen für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert, doch diese mussten ihre Teilnahme kurzfristig absagen.