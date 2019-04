Geht wieder als Lilienthaler Nummer eins in die Saison: TCL-Spielertrainer Tim Nekic. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Und das war gegen Ende der letztjährigen Saison nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Denn sportlich hatten Tim Nekic und sein Team den Aufstieg am letzten Oberliga-Spieltag ja noch verspielt. Doch durch den Rückzug einer Regionalliga-Mannschaft wurden die TCL-Herren dann nachträglich doch noch nach oben befördert.

Und mit Blick auf die starke Wintersaison, die die Lilienthaler in der Nordliga ungeschlagen auf Platz zwei abschlossen, scheint dies auch im Sommer die richtige Liga für den TCL zu sein. Gleichwohl geben sich Nekic und Co. vor dem ersten Heimspiel gegen den Suchsdorfer SV II (Mittwoch, ab 11 Uhr) bescheiden: „Vornehmliches Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Yannick Staschen, der in seiner ersten Sommersaison für die Lilienthaler an Position drei aufschlagen wird. Der 24-Jährige wechselte im Winter zum TCL – und fühlt sich mittlerweile bestens angekommen.

Seit vergangener Woche gehört Staschen, der seit Januar bislang einen Tag pro Woche Trainingsstunden gab, fest zum Trainerteam um Tim Nekic. „Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl“, sagt Staschen, der genau wie Tim Nekic, Paul Hollwedel und Maren Tiedjen über die B-Lizenz verfügt. Komplettiert wird das derzeitige TCL-Coachingteam durch C-Trainer Johannes Gildemeister. Staschen ist nun fast jeden Tag auf der Anlage Am Sportpark anzutreffen – und hat sich dort gewissenhaft mit der Nordliga-Mannschaft auf die neue Saison vorbereitet.

Auf den beiden vorderen Positionen haben die Lilienthaler im Vergleich zum Winter einen Wechsel vorgenommen. Tim Nekic wird wieder als Nummer eins ins Rennen gehen, Luis Lentz schlägt in diesem Sommer an Position zwei auf. „Im Winter lief es an Position eins ja nicht ganz so optimal für mich. Jetzt hoffen wir, dass das so wieder besser für die Mannschaft funktioniert“, informiert Luis Lentz. Hinter Yannick Staschen folgt Alexander Brüggenwerth an Position vier. An Position fünf folgt dann der einzige Neuzugang der Lilienthaler. Mit Gian-Luca Blöcker hat sich ein nordligaerfahrener Akteur dem TCL angeschlossen. Genau wie Staschen im Winter wechselte Blöcker vom Oldenburger TV nach Lilienthal. „Er ist ein sehr solider Spieler, der uns sowohl im Einzel als auch im Doppel weiterhelfen wird“, ist sich Staschen sicher, der den Transfer gemeinsam mit Tim Nekic angeschoben und eingetütet hat.

An der sechsten Position wollen die Lilienthaler dann wieder flexibel aufstellen und schauen, wer sich aus der zweiten Mannschaft für Einsätze in der Nordliga empfiehlt. Niklas Richter, Patrick Velewald, Leon Hannwacker und Peer Wehking kommen dafür vornehmlich in Frage. Stramme sechs Punktspiele stehen in den kommenden viereinhalb Wochen für die Lilienthaler an. Bereits am 2. Juni ist die Nordliga-Saison dann für den TCL schon wieder beendet. Dann wird auch feststehen, ob Staschens Einschätzung richtig war: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Großflottbek ist der leichte Favorit, Suchsdorf die wohl größte Wundertüte.“

Dass es bereits am ersten Spieltag gegen jene Wundertüte geht, könnte durchaus ein Vorteil sein. Denn die eine Liga höher spielende erste Mannschaft der Suchsdorfer ist am Maifeiertag ebenfalls im Einsatz, weshalb die fünf Dänen und vier Schweden, die der Klub gemeldet hat, nicht allesamt nach Lilienthal kommen können. „Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern. Und wenn dann noch was nach oben geht, werden wir uns sicher nicht dagegen wehren“, sagt Staschen, der gerne ein paar Jahre beim TCL bleiben würde und ein ehrgeiziges Ziel hat: „Irgendwann mal in die Regionalliga hoch, das wäre 'ne gute Sache.“

Weitere Informationen

Der TCL-Spielplan

Mi., 1.5., 11 Uhr: TC Lilienthal - Suchsdorfer SV II

So., 5.5., 11 Uhr: TG Hannover - TC Lilienthal

So., 12.5., 11 Uhr: TC Lilienthal - Der Club an der Alster II

So., 19.5., 11 Uhr: SV Blankenese - TC Lilienthal

Do., 30.5., 11 Uhr: Großflottbeker THGC - TC Lilienthal

So., 2.6., 11 Uhr: TC Lilienthal - Harvestehuder THC