Panu Hallama (links) leistete die entscheidende Vorarbeit für den überragenden Janos Bröker. Der erlöste die Lilienthaler mit seinem Golden Goal. (Christian Kosak)

Lilienthal. Der Traum vom nächsten Titel lebt weiter: Die Floorballer vom TV Lilienthal haben es tatsächlich geschafft und eine hochdramatische Viertelfinalserie gegen die ETV Piranhhas Hamburg durch zwei Siege am Wochenende noch zu ihren Gunsten entschieden. Damit stehen die „Wölfe“ auf ihrer Abschiedstournee im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Der Weg dahin war an Spannung aber kaum zu überbieten: Am Sonnabend erzwangen die Lilienthaler durch einen letztlich souveränen 11:6-Auswärtssieg (3:3/1:7/2:1) zunächst das Entscheidungsspiel am Sonntag, keine 24 Stunden spielte sich dann in der Schoofmoorhalle ein unglaublicher Thriller ab. Kurz vor Schluss schien die Lilienthaler Reise nach durchwachsener Leistung schon beendet, durch zwei Tore in den letzten 25 Sekunden retteten sie sich aber doch noch in die Verlängerung. Und siegten dort durch ein Golden Goal des überragenden Janos Bröker mit 7:6 (0:1/3:5/3:0/1:0).

ETV Piranhhas Hamburg – TV Lilienthal 6:11: Nach der Auftaktniederlage eine Woche zuvor standen die Gäste mächtig unter Druck. Zwar brachte Niklas Bröker sein Team nur 18 Sekunden nach dem Anpfiff in Front, in der Folgezeit entwickelte sich im ersten Abschnitt aber ein ausgeglichenes Duell. Kurz vor der Sirene führten die kampfstarken Hausherren sogar mit 3:2, ehe Janos Bröker auf Vorlage von Maximilian Spöhle für den immens wichtigen Ausgleich sorgte. So ging es mit einem Remis in die Kabinen, wo Headcoach Jesse Backman aber scheinbar die richtigen Worte fand. Denn im Mitteldrittel spielten sich die „Wölfe“ förmlich in einen Rausch. Janos Bröker sorgte so freistehend für die Führung (26.), nur wenige Sekunden später erhöhte Maximilian Spöhle.

Nicht nur in dieser Szene sah Hamburgs sonst so bärenstarker Torwart Mike Dietz nicht wirklich gut aus, die extrem effizienten Lilienthaler bestraften jede Unsicherheit eiskalt. Mit 7:1 entscheiden sie den Abschnitt so für sich und sorgten früh für die Entscheidung. „Da haben wir unser Spiel gut durchgezogen und eine starke Balance gezeigt. Außerdem waren wir bei unseren zahlreichen Abschlüssen sehr effektiv“, lobte auch Backman. Trotz des klaren Sieges ärgerte er sich, dass sein Team im dritten Durchgang ein paar Gänge zurückschaltete, näher als auf 6:11 kamen die Hansestädter aber nicht mehr heran.

TV Lilienthal – ETV Piranhhas Hamburg 7:6 n.V.: Durch den deutlichen Sieg am Vortag kam es am Folgetag zum Showdown in der Schoofmoorhalle – und von Anfang an war beiden Teams anzumerken, dass sie um die Bedeutung dieser Partie wussten. Mit Anpfiff entwickelte sich so ein hitziges Nordderby mit vielen Zweikämpfen und Diskussionen. Die Hausherren waren gegen die gewohnt defensivorientierten Hamburger dabei zwar das überlegene Team, taten sich in der Offensive aber schwer.

Außerdem erlaubten sie sich im Spielaufbau kapitale Fehler, einer davon führte auch zum Rückstand (13.). Erik Ebbinghaus glich zu Beginn des zweiten Drittels zwar aus, durch zwei weitere unnötige Ballverluste wurden die Gäste aber zu weiteren Toren eingeladen. Panu Hallamaa verkürzte kurz darauf auf 2:3 (29.), die Lilienthaler Hintermannschaft wirkte aber weiterhin nicht wirklich sattelfest.

Durch drei Tore binnen fünf Minuten zogen die „Piranhhas“ auf 6:2 davon, erst kurz vor dem zweiten Seitenwechsel sorgte Janos Bröker in Überzahl für neue Hoffnung. Die schwand im letzten Durchgang aber zusehends, da zunächst nur ein weiterer Treffer gelang. Doch als alle schon mit dem Ende der Lilienthaler Saison rechneten, bewiesen die Spieler einmal mehr ihre unglaubliche Moral. 18 Sekunden vor dem Ende verkürzte Teamkapitän Dennis Heike, nur zwölf Sekunden später gelang Janos Bröker dann sensationell der Ausgleich. Die Halle stand Kopf und als Bröker auf Vorlage von Hallama kurz nach Beginn der Overtime mit seinem goldenen Tor endgültig zum Matchwinner wurde, gab es kein Halten mehr. „Die Leistung war aber über weite Strecken nicht gut. Wir hatten Glück, dass wir jetzt noch die Chance auf ein tolles Saisonende haben“, zeigte sich nur Jesse Backman gewohnt rational.

TV Lilienthal: Spöhle, Hallerstede, Janos Bröker, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Maximilian Spöhle, Bauer, Diaz de Armas, Moes, Röttger, Klefeker, Hallamaa, Heike, Seitz, Vuorsalo, Stierle.