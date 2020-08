Rassige Derbys mit intensiven Zweikämpfen: Die wird es zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck und dem SV Komet Pennigbüttel, hier eine Szene mit Jonas Krebs (links) und Patrick Hirsch, auch in der kommenden Saison geben. Der Volksbank-Cup jedoch pausiert. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Die entsprechenden Gerüchte bestätigte nun auch Jens Themsen ganz offiziell: „Es macht einfach keinen Sinn, eine Derby-Wertung anhand der Punktspiele vorzunehmen, wenn nicht alle Osterholzer Bezirksligisten in einer Liga spielen“, sagte der Marketingleiter der Volksbank Osterholz-Bremervörde.

Zur Erinnerung: Nach der Zweiteilung der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 steht fest, dass zwar der FC Hambergen, VSK Osterholz-Scharmbeck, FC Hansa Schwanewede, SV Komet Pennigbüttel, SV Löhnhorst und die TuSG Ritterhude in einer gemeinsamen Staffel an den Start gehen werden. Doch der FC Worpswede wurde der anderen Staffel zugeordnet. Und da zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohnehin noch nicht klar ist, wie die Saison im kommenden Frühjahr zu Ende gespielt werden kann, ist auch nicht planbar, wie viele Derbys es am Ende geben wird. Aus diesem Grund seien die Verantwortlichen beim Titelsponsor am Ende schweren Herzens zu der Einsicht gekommen: So macht es einfach keinen Sinn. „Das ist wirklich sehr schade, aber eine wirklich seriöse Einteilung war nicht in Sicht“, bekräftigt Jens Themsen.

Bedauern bei den Vereinen

„Der Derby-Cup war wirklich 'ne geile Sache“, sagt Schwanewedes Neu-Trainer Timo Schneider und begründet auch, was daran so attraktiv war: „Es gab keinen großen Zusatzaufwand und für die Jungs wurden die Derbys dadurch noch ein bisschen mehr aufgewertet.“ Auch Torsten Kentel vom SV Löhnhorst wird nun nicht in den Genuss kommen, als Aufsteiger endlich Teil des Derby-Cups zu sein. „Das ist schon schade, wir hätten ja in dieser Saison das erste Mal daran teilgenommen.“

Auch bei der TuSG Ritterhude, Premierensieger der Derby-Wertung im Jahr 2017, wird das (vorübergehende) Aus des Volksbank-Cups bedauert: „Das war neben der regulären Tabelle schon immer noch ein gewisser Anreiz“, sagt TuSG-Coach Bastian Haskamp. Wenn es für die Teams gegen Ende der Saison im Niemandsland der Tabelle eigentlich um nichts mehr ging, war in der Derby-Wertung meist noch einiges möglich.

Julian Gelies, Neu-Trainer beim FC Hambergen, bringt Verständnis für die Entscheidung auf: „Vor uns liegt eine besondere Saison und da muss man gewisse Anpassungen eben akzeptieren. Und durch die Verteilung der Osterholzer Teams auf die beiden Staffeln wäre eine faire Auswertung wohl schwierig geworden.“ Gleichwohl spricht Gelies seinen Trainerkollegen aus dem Herzen, wenn er sagt: „Wir drücken alle Daumen, dass in der Saison 21/22 der Volksbank-Cup wieder möglich sein wird.“

Die Trauer bei den Vereinen ist also greifbar. Und deshalb freut sich Jens Themsen umso mehr, bereits jetzt eine weitestgehende Garantie für die Spielzeit 2021/2022 geben zu können. „Am besten, alle Osterholzer Klubs halten die Klasse, dann werden wir in der übernächsten Saison wieder richtig durchstarten“, so der Marketingleiter. Sofern der Spielbetrieb dann wieder ganz normal in einer eingleisigen Liga stattfinden wird. Und so ganz hat Themsen auch die am ersten September-Wochenende startende aktuelle Spielzeit noch nicht aufgegeben.

„Wenn man Anfang Januar weiß, wie der Spielplan wirklich aussehen wird, kann man ja vielleicht sogar versuchen, an einem Tag eine Art Blitzturnier mit allen sieben Bezirksligisten auszuspielen“, sagt Themsen. Dann könne man wenigstens auch für die Saison 2020/2021 einen Titelträger küren, wenn auch in abgespeckter Form. „Das wäre bestimmt ein Fußballfest. Und im Anschluss könnte man, sofern es die Vorgaben zulassen, mit allen einen gemütlichen Saisonausklang verbringen“, so Themsen weiter. Die gute Nachricht am Ende des Tages ist also die: Der Volksbank-Cup pausiert nur – und alle Beteiligten können es kaum erwarten, diesen bald wieder aufleben zu lassen.