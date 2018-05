Am Ziel: Die Spieler des VSK Osterholz-Scharmbeck, hier mit Juri Sanoska, Mohamed Taha, Evangelos Liouras und Joshua van Osten (von links), haben den Klassenerhalt sicher. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Es ist vollbracht: Dank zweier Siege am Pfingstwochenende und einer gleichzeitigen Niederlage der Konkurrenz aus Zeven hat der VSK Osterholz-Scharmbeck den Klassenerhalt in der Bezirksliga Lüneburg 3 vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Einem 3:1-Heimerfolg über Bothel ließen die Kreisstädter nur zwei Tage später ein 4:2 in Ippensen folgen und durften so endlich ihre Rettung bejubeln. Auch VSK-Trainer Torsten Just war nach dem erfolgreichen Doppelspieltag mehr als zufrieden: „Wir sind natürlich erleichtert, dass wir durch zwei verdiente Erfolge das Ziel erreicht haben“, erklärte Just, der seine Elf mit einem trainingsfreien Dienstag für die Siege belohnte.

VSK Osterholz-Scharmbeck – TuS Bothel 3:1 (1:1): Bereits am Freitagabend feierten die Kreisstädter einen enorm wichtigen 3:1-Heimsieg über den TuS Bothel und legten so den Grundstein für ein erfolgreiches Pfingstwochenende. Dabei begann die Partie alles andere als vielversprechend. Nachdem die komplette VSK-Defensive bei einem schnell ausgeführten Freistoß schlief, köpfte Cedric Ahrens zur frühen Gästeführung ein (4.). Von diesem Schock mussten sich die Hausherren erst einmal erholen, fanden aber mit der Zeit immer besser in die Partie und kamen durch einen Treffer von Patrick Brouwer ins lange Eck auch zum Ausgleich (20.).

In der Folgezeit blieb der VSK am Drücker und nachdem einige Chancen vergeben wurden, münzte Mohamed Taha die Überlegenheit kurz nach dem Wiederanpfiff in den verdienten Führungstreffer um (52.). Nur sechs Minuten später sorgte Felix Gartelmann für die Entscheidung, als er einen an Taha verursachten Foulelfmeter sicher verwandelte. Zwar wurden bis zum Abpfiff einige hochkarätige Möglichkeiten vergeben, da die Gäste aber nur bei Standards ein wenig Gefahr ausstrahlten, wurde der verdiente Heimsieg relativ ungefährdet über die Bühne gebracht.

SV Ippensen – VSK Osterholz-Scharmbeck 2:4 (1:4): Auch in Ippensen erlebte der VSK zunächst einen Fehlstart. Bereits nach zwei Minuten lag der Ball nach einer verunglückten Flanke von Dennis Klindworth im Netz der Gäste. Doch schon im Gegenzug ließ der bärenstarke Patrick Brouwer gleich drei Gegenspieler stehen und sorgte mit einem präzisen Abschluss für den wichtigen Ausgleich. Dieser Treffer wirkte sich positiv auf das Selbstvertrauen der Just-Truppe aus, die im Anschluss das aktivere Team war und auch die langen Bälle der Gastgeber meist gut im Griff hatte. Bei den einzigen Gelegenheiten der Hausherren waren Keeper Alexander Janosch und Hussain Taha zur Stelle und verhinderten einen weiteren Gegentreffer.

Ebenjener Taha sorgte nach einer halben Stunde dann für den sehenswerten Führungstreffer: Einen Freistoß aus knapp 25 Metern jagte er da in den Winkel und ließ die Kreisstädter jubeln. Eine Viertelstunde später wurde sein Bruder Mohamed im Strafraum gefoult, Patrick Brouwer vertrat den verletzt ausgewechselten Elfmeterspezialisten Felix Gartelmann bravourös und erhöhte eiskalt auf 3:1 (44.). Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bediente Sturmtank Mohamed Taha Brouwer, der mit seinem dritten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte.

In der zweiten Halbzeit erspielten sich die Gäste zwar nicht mehr die ganz großen Chancen, dafür stand die Defensivreihe sehr sicher und die Hausherren kamen nur noch zu einem Freistoßtreffer durch Marcel Gerken (76.). Eine Zeigerumdrehung hiernach musste Hussain Taha nach wiederholtem Foulspiel zwar den Platz verlassen, darüber ärgerte sich im VSK-Lager angesichts der feststehenden Rettung aber keiner mehr. „Wir freuen uns sehr und es ist gut, dass wir es jetzt schon geschafft haben. Aufgrund der hohen Belastung hätte es sonst eng werden können“, so Torsten Just, der die Saison trotz der frühzeitigen Rettung nun auf jeden Fall konzentriert und erfolgreich zu Ende spielen will.

