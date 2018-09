Lilienthals Tom Luca Stel (rechts, hier im Duell mit Dustin Hirsch) konnte sich nicht wie gewohnt durchsetzen. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Es war der erste gefährliche Schuss, den der SV Lilienthal-Falkenberg aufs Tor des VSK Osterholz-Scharmbeck abfeuerte – und der saß. Dieses 1:0 aus der 22. Minute hatte sogar bis zur 75. Minute Bestand. Doch längst zeichnete sich ab, dass die Gastgeber das nicht würden halten können. So kam es auch. Der VSK gewann sein Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga 3 verdient mit 3:1.

Wobei selbst VSK-Trainer Oliver Schilling lange Zeit etwas mulmig war: „Wir haben nach dem 0:1 ja noch ein, zwei Chancen zugelassen. Da hätten wir noch in Schwierigkeiten kommen können.“ Vor allem die erste Halbzeit habe ihm nicht gefallen. Da hätten Spannung und die nötige Konsequenz im Abschluss gefehlt. Aber am Ende überwog die Freude, auch über drei schön herausgespielte Tore.

Die Gäste hatten von Anfang an mehr Ballbesitz und zunehmend auch eine Fülle von Torchancen. Aber Timing und Rhythmus fehlten zunächst. Der VSK brauchte zu viele Kontakte, um vors gegnerische Tor zu kommen. Das ließ den Platzherren genügend Zeit, um sich zu formieren. Und dann standen sie gut. Aber auch SV-Trainer Manuel Weinrich wusste: „Wenn wir nicht das 2:0 machen, war klar, dass wir das 1:0 nicht halten können.“

Eugen Zilke und Evangelos Liouras verpassten die Gästeführung. Auf der anderen Seite kamen die Bälle zu ungenau nach vorn, um für Bertrand Bingana in der Spitze oder Tom Luca Stel (blieb diesmal eher blass auf der linken Seite) verwertbar zu sein. Nur Kai Kansmeyer machte es dann richtig gut, ließ Hussain Taha im Laufduell stehen, zog von der rechten Seite allein auf Torwart Malte Vollstedt zu, visierte den kurzen Pfosten an und vollendete gekonnt flach unten rechts ins Eck.

Vier Minuten vor der Pause eine vielleicht mit spielentscheidende Szene: Am 16er klärte Lilienthals Dominik Andric bei seinem ersten Startelfeinsatz in höchster Not gegen Eugen Zilke – und verletzte sich dabei schwer. Der diesmal als Innenverteidiger eingesetzte Andric musste ins Krankenhaus gefahren werden. „Es ist zwar nichts gebrochen“, gab Manuel Weinrich erste MRT-Ergebnisse bekannt, „aber mit einer schweren Knieverletzung wird Dominik wohl lange ausfallen.“

Andric hatte bis dahin die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen. Der SV musste umstellen, geriet zunehmend ins Schwimmen. Nach Wiederbeginn kam der SV auch immer seltener über die Mittellinie. Der VSK erhöhte den Druck weiter, hatte gute Einschussmöglichkeiten, vergab aber zunächst teils kläglich. Weinrich sagte hinterher: „Ein bisschen haben wir um die Gegentore gebettelt.“

Der kurz zuvor eingewechselte Emmanuel Duah hatte die nächste dicke VSK-Chance (67.). Nachdem er sich auf der linken Angriffsseite schön gegen Nico Apitz durchgesetzt hatte, traf er aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Besser machte es Hussain Taha, der – schön angespielt – aus dem 16er unhaltbar abzog und zum 1:1 (75.) traf.

Das setzte neue Kräfte bei den Gäste frei und die Gewissheit: Jetzt haben wir das Spiel gleich gedreht. Vier Minuten später war es soweit. Da wuchtete Youngster Juri Kiekhöfer eine Hereingabe von Joshua van Osten perfekt per Kopf zur Führung in die Maschen.

Wiederum 240 Sekunden später hatten die Lilienthaler Glück, dass Schiedsrichter Nikolas Wilckens (Hollenstedt) ein Foul von Apitz an Mohamed Taha nicht mit Elfmeter ahndete. Etliche Beobachter hatten die Szene nämlich innerhalb des Strafraums verortet. Doch es gab Freistoß, den der Gefoulte weit neben das Ziel zirkelte. Die Torgier der Gäste war aber längst nicht gestillt, während der SV Lilienthal-Falkenberg kaum noch über die Mittellinie kam. Jules Bertrand Bingana versuchte noch einen verzweifelten Distanzschuss. Ebenfalls weit vorbei. Gegenüber aber klingelte es in der Schlussminute noch einmal. Der schnelle Evangelos Liouras vollendete einen schönen Angriff über rechts mit dem 3:1.