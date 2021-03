Von Resignation keine Spur: Obwohl Hartmut Hinck mit dem TSV Steden/Hellingst abgeschlagen am Tabellenende steht, ist die Stimmung nach wie vor gut. Nach dem Verlust vieler Stammspieler ist der Saisonverlauf keine große Überraschung. (Tobias Dohr)

Herr Hinck, zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung stand ihr Team punktlos am Tabellenende. Was sind die Ursachen für den missglückten Start?

Hartmut Hinck: Da kommen einige Faktoren zusammen. Wir haben vor der Saison einige Stammspieler verloren und sind mit einem sehr dünnen Kader in die Spielzeit gegangen. Dann hatten wir auch noch ziemliche Verletzungssorgen, sodass wir auf Ersatz aus der zweiten Formation angewiesen waren. Eine feste Elf konnte sich so nie einspielen.

Ganz klar ein echter Leader, der auf dem Platz vorangeht und Kommandos gibt. Unser Abwehrchef Fabian Zebandt wäre so ein Spieler, der hält den Laden hinten zusammen. Aber auch der fehlt uns längerfristig, was die vielen Gegentore miterklärt.

Auf jeden Fall. Da wären beispielsweise die A-Jugendlichen Mats Wohlgehagen, Leon Stelljes, Gerrit-Lüder Ahrens und Maarten Schumacher. Mit 18 Jahren gehören sie bereits fest zum Kader und machen ihre Sache wirklich gut. Natürlich müssen sie sich erstmal an den Herrenbereich gewöhnen, aber die Entwicklung geht absolut in die richtige Richtung. Auch der Zusammenhalt in der Truppe und im gesamten Verein stimmt weiterhin komplett, was bei solch einer Negativserie nicht selbstverständlich ist.

Zunächst einmal müssen wir den Corona-Trott schnell abschütteln, aber ich glaube, das Problem werden viele Teams haben. Wir müssen die Mannschaft fit bekommen, ab dieser Woche beginnt daher das individuelle Lauftraining. Bis wir wieder richtig trainieren dürfen, dauert es meiner Meinung zwar noch eine Weile, wir wollen aber vorbereitet sein.

Wenn man nach acht Spielen keinen einzigen Punkt geholt hat, wird es natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Wir werden alles geben, aber ein Beinbruch wäre der Abstieg auch nicht. Schon vor der Saison gab es die Überlegung, dass wir freiwillig tiefer starten. Wichtig ist, dass wir uns die Lust am Fußballspielen zurückholen, als Team Verantwortung übernehmen und uns weiterentwickeln. Erst einmal freuen wir uns, wenn es überhaupt wieder losgehen kann.

Zur Person

Hartmut Hinck (53)

befindet sich in seiner zweiten Saison beim TSV Steden/Hellingst, bei dem sogar ein freiwilliger Rückzug in die 2. Kreisklasse kurzzeitig zur Debatte stand.