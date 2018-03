Auch für TuSG-Trainer Julian Geils spielt der Derbygedanke vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Bornreihe momentan nur eine untergeordnete Rolle. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Es klingt geradezu lächerlich, wenn man sich klar macht, wann der SV Blau-Weiß Bornreihe zuletzt ein Spiel in der Fußball-Landesliga Lüneburg ausgetragen hat. Am 12. November war das, im Heimspiel gegen den SV Teutonia Uelzen verloren die "Moorteufel" mit 1:2. Das ist über vier Monate her. Vier Monate! Eine Sommerpause dauert in der Regel vier Wochen, zwischen einer Saison und der nächsten liegen meist zwei Monate.

Am heutigen Sonnabend soll um 16 Uhr eigentlich das Landkreisderby zwischen der TuSG Ritterhude und dem SV Bornreihe steigen. Doch nachdem die Plätze nun beinahe alle wieder abgetrocknet sind, ist der Frost zurück. "Bis zum Donnerstagtraining war ich mir komplett sicher, dass wir spielen würden", sagt Julian Geils. Dann bekam der TuSG-Coach aber eine Nachricht von Spartenvorstand Volker Guttmann mit den aktuellen Temperaturprognosen. Die entscheidende Frage: Wie sehr wird der Nachtfrost dem Platz schaden, wenn es tagsüber auch nur maximal ein Grad warm wird?

"Mich kann das alles nicht mehr wirklich schocken", sagt Sasa Pinter mit Blick auf einen durchaus realistisch erscheinenden, weiteren Spielausfall. Der Bornreiher Coach sieht es mittlerweile pragmatisch – und was bleibt ihm und seinen Trainerkollegen auch anderes übrig? Der Verband weigert sich nach wie vor, die Fußballsaison zu verlängern. Deshalb warten auf die "Moorteufel" nicht nur an Ostern zwei Spiele, sondern direkt daran anschließend fünf (!) englische Wochen am Stück. Und am Pfingstsamstag ist ebenfalls schon ein Spiel angesetzt.

Angesichts der aktuellen Lage rückt der Derbycharakter der Partie beinahe komplett in den Hintergrund. "Es ist eigentlich gar nicht so entscheidend, gegen wen wir spielen. Hauptsache es geht endlich los", sagt Geils. Genauso sieht es auch Pinter. Die miserable Leistung seiner Mannschaft bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel? "Interessiert mich nicht", sagt Pinter. Ob das Team nicht unbedingt die Wiedergutmachung für diese Derbyschmach anstrebt? "Die Mannschaft will die komplette Hinrunde wieder gutmachen", antwortet der Blau-Weiß-Coach. Und die Bornreiher scheinen gut gerüstet zu sein.

4:1-Testspielsieg in Hastedt

Am Dienstag besiegten die "Moorteufel" das Bremen-Liga-Spitzenteam BSC Hastedt trotz Pausenrückstands noch mit 4:1. Nils Gresens, Jeremy Da Rocha Nunes, Anil Morkan und Miguel Mendoza erzielten die Treffer für die sowohl defensiv als auch offensiv äußerst kompakt spielenden Bornreiher. "Die Jungs haben den Auftrag sehr gut umgesetzt", lobte Pinter. "Aber wir wissen natürlich, dass das in Ritterhude ein komplett anderes Spiel werden wird." Während die Hastedter nämlich munter nach vorne spielen wollten, erwartet Pinter die TuSG deutlich defensiver ausgerichtet.

In Ritterhude wird neben dem Langzeitverletzten Torben Poppe auch der gelbgesperrte Dennis Klindworth sowie Anil Morkan fehlen. Bei dem Winterneuzugang brach nach dem Dienstagspiel die gerade auskurierte Grippe wieder auf. Ähnliche Probleme hat auch Julian Geils, dem mit Nikolai Lehbrink ebenfalls ein erkrankter Akteur fehlt. Janluca Grove trainierte Donnerstag immerhin zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft mit, dafür ist Torhüter Timm Korge auf jeden Fall wieder einsatzbereit. "Bornreihe ist eine komplett andere Mannschaft als noch in der Hinrunde", warnt Geils. "Sie haben jetzt eine ganz neue Motivation und eine gewisse Euphorie. Es wird ein definitiv ganz, ganz schweres Spiel für uns."

Mit einer Niederlage wollen sich beide Trainer im Vorfeld der Partie naturgemäß nicht beschäftigen. Beide wissen aber auch: Sollte es nichts werden mit einem Punktgewinn im Derby, dann gibt es vier Tage später schon die nächste Möglichkeit zum Siegen. Sowohl Bornreihe als auch Ritterhude sind nämlich am Mittwoch schon wieder im Einsatz. Es ist vielleicht das einzig Positive an diesen ganzen Nachholterminen: Niederlagen können und müssen ganz schnell verarbeitet und weggeschoben werden. Dennoch ist ein weiterer Spielausfall definitiv das Letzte, was Sasa Pinter will: "Wir wollen einfach nur rauf auf den Platz und spielen. Meinetwegen auch auf dem Parkplatz."