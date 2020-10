Bezirksliga 3, Staffel 2: Der SV Löhnhorst möchte nur zu gerne den Schwung der Vorwoche, als es beim 4:1 in Oyten zum ersten Saisonsieg für den Aufsteiger reichte, daheim gegen den Kreisrivalen VSK Osterholz-Scharmbeck mitnehmen. „Wir wollen die gute Leistung natürlich unbedingt bestätigen und versuchen, auch gegen den VSK alles rauszuhauen“, sagt Löhnhorsts Trainer Torsten Kentel vor dem dritten Heimspiel der Saison. Im personellen Bereich sind beim Aufsteiger keine großen Veränderungen gegenüber dem Erfolgserlebnis in Oyten zu erwarten. Allerdings stellen sich die Löhnhorster auf eine ziemlich diffizile Heimaufgabe ein. „Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat eine junge, flinke Truppe“, begegnet Torsten Kentel dem kommenden Spielgegner mit einer gehörigen Portion Respekt.

Bei den Kreisstädtern ist die Stimmung unter der Woche naturgemäß ebenfalls gut gewesen, denn auch der VSK siegte zuletzt. Zwar war der 3:0-Derbysieg der Grün-Weißen gegen Pennigbüttel letztlich verdient, individuelle Patzer hätten die Kreisstädter dabei aber durchaus auch auf die Verliererstraße bringen können. „Ohne unseren Keeper Malte Vollstedt hätten uns diese Schnitzer wohl das Genick gebrochen. Unsere jungen Spieler dürfen natürlich Fehler machen, sie müssen aber auch daraus lernen“, sagt VSK-Coach Torsten Westphal. Andernfalls könnte es auch gegen den Aufsteiger eng werden. „Löhnhorst will bestimmt auch Fußball spielen, dennoch zeichnet sie in erster Linie eine massierte Defensive und darauf aufbauend ein gutes und schnelles Umschaltspiel aus“, weiß Westphal. Der VSK-Coach blickt trotz einiger Ausfälle selbstbewusst auf das Duell am Sonntag – deshalb sind die nächsten drei Zähler das klar formulierte Ziel.

Sonntag, 15 Uhr, Löhnhorst