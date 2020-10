Bezirksliga 3, Staffel 2: „Im Grunde genommen wird es ein einfaches Spiel, denn der Druck liegt eindeutig beim FC Hambergen“, prognostiziert Timo Schneider, Trainer des FC Hansa Schwanewede, vor dem Bezirksligaderby beim FC Hambergen. Seine Mannschaft dürfe keine Angst, sondern nur den nötigen Respekt zeigen. Die Einstellung und Moral stimmen zudem gerade ausdrücklich. „Hambergen will nicht zweimal in Folge verlieren, deswegen werden sie doppelt heiß sein“, sagt Schneider, der einen dominanten Gegner erwartet. Der Hansa-Coach muss längerfristig auf Niels Abend verzichten, der verletzungsbedingt operiert werden muss. Die Innenverteidiger Shaban Shabanaj und Veton Maliqi sind fraglich, Daniel Gaese fehlt zudem urlaubsbedingt. Dafür kehren allerdings Tristan Geier und Jonas Neumann in den Kader zurück – und vielleicht trudelt auch die Spielgenehmigung für „Spontan-Neuzugang“ Maurice Banehr noch rechtzeitig ein (siehe Artikel auf dieser Seite).

Gegner FC Hambergen will die 2:3-Niederlage in Ritterhude natürlich umgehend vergessen machen. Zu Hause kassierten die „Zebras“ zudem bislang noch kein einziges Gegentor. „Die Serie ist ungewöhnlich kurz und kann jederzeit unterbrochen werden, daher ist es wichtig, jetzt erst mal im Rhythmus zu bleiben“, erklärt Hambergens Trainer Julian Gelies. Gleich mehrere Wochen wird allerdings Offensivkraft Luca Mischnick mit Verdacht auf einen Außenbandriss im Knie fehlen. Zudem steht hinter den Einsätzen der Stürmer Keno Liebschner und Frederick Nagel noch ein Fragezeichen. Mit von der Partie wird hingegen wieder Steffen Kaluza sein, was der Defensive zusätzlich Stabilität geben dürfte.

Sonntag, 15 Uhr, Hambergen