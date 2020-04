Detlef Pott (Thomas Müller)

Herr Pott, wie geht es Ihnen, und wie halten Sie sich derzeit fit?

Mir persönlich geht es gut, ich kann überhaupt nicht meckern. Das liegt aber auch daran, dass unsere Firma nicht von Kurzarbeit oder Einschränkungen betroffen ist. Wir sorgen dafür, dass die IT von systemrelevanten Unternehmen am Laufen bleibt. 30 Leuten zu sagen, was sie tun sollen, hält mich fit. Ansonsten gehe ich spazieren oder fahre mit dem Fahrrad, was ältere Herren halt so machen.

Ich verspüre kaum einen Unterschied, weil sich zeitlich wenig für mich geändert hat. Allerdings mache ich mir strategische Gedanken zum Thema „Schachverein“. Wie können wir beispielsweise „Face-to-face“-Aktivitäten wie Blitzturniere und Vereinsmeisterschaften perspektivisch ins Internet verlagern, wo sie auch dauerhaft bleiben könnten. Hin und wieder höre ich auch gerne ältere Rockscheiben oder lese ein Buch. Ich stehe auf spannungsgeladene, verworrene Krimis von Alistair MacLean.

In erster Linie das Essengehen mit Freunden oder Kollegen, bevorzugt zum Asiaten. Ich bin auch ein bekennender Grillfan und vermisse die gemeinsamen Events. Mich nervt auch richtig, dass der geplante Besuch meines Bruders und meiner Schwester ausfallen muss. Meinen Bruder habe ich schließlich 25 Jahre schon nicht mehr gesehen.

Ich bewundere und beobachte mit Respekt, dass wir es schaffen, unser Leben zu ändern und Dinge umzusetzen, wenn wir dazu gezwungen sind. 99 Prozent der Bevölkerung halten sich meiner Meinung an die Vorgaben der Regierung, und davor ziehe ich meinen imaginären Hut. Außerdem hoffe ich, dass manche Berufsgruppen, die jetzt an vorderster Front kämpfen, wie zum Beispiel Kassiererinnen, Krankenschwestern oder Polizisten, zukünftig nicht mehr belächelt werden. Ich selber könnte mit dem enormen Menschenkontakt, dem diese Gruppen ausgesetzt sind, gerade nicht gut umgehen.

Zur Person

Heute von:

Detlef Pott, 60 Jahre alt, Teammanager der Schachfreunde Lilienthal