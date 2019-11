Wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht: Falkenbergs Nele Lemke. (Christian Kosak)

Falkenberg. Regina Foremny vom TV Falkenberg zeigte im dritten Viertel schuldbewusst auf ihre Trikotnummer 13. Sie hatte eigentlich gerade ihr fünftes Foul im Heimspiel der Basketball-Oberliga gegen den TV Meppen begangen. Die Schiedsrichter ordneten das Foul jedoch Sarah Kettler zu, die erst kurz vor Schluss für ihr fünftes Foulspiel ausgeschlossen wurde. So durfte das Heimteam zwar glücklich fast bis zum Ende vollzählig weitermachen, hatte aber am Ende trotzdem um Haaresbreite mit 59:60 (31:26) das Nachsehen.

Den nur zu siebt angetretenen Gastgeberinnen standen im zweiten Abschnitt nur noch fünf Spielerinnen zur Verfügung. Während Nele Lemke bei einem Rebound unglücklich den Arm einer Gegenspielerin ins Gesicht bekam und mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste, fiel Maike Böhmer mit einer Rippenprellung das Atmen schwer. Der Gast hielt mit zehn Akteurinnen dagegen, lag aber nach dem ersten Viertel dennoch mit 9:11 zurück. Die Falkenbergerinnen bauten diesen Vorsprung zur Pause sogar noch leicht aus.

Gleich nach dem Pausentee verkürzte Meppen auf 30:31. Regina Foremny legte Sara Kettler aber mustergültig den Korb zum 33:30 auf. Meppens Linda Höning drehte den Spieß jedoch mit einem Dreier um. „Warum?“, fragte ein verzweifelter TV-Coach Kevin Knoche an der Seitenlinie. Sarah Kettler hatte nach einem erneuten Zuspiel von Regina Foremny mit dem Korb zum 35:34 die richtige Antwort parat. In der Folgezeit wendeten die Gäste das Blatt aber zu einer eigenen 41:35-Führung, ehe Knoche mit seiner Auszeit die Reißleine zog.

Die Emsländerinnen waren nun jedoch kaum noch zu stoppen und erhöhten auf 47:39. Die unermüdliche Antreiberin Marina Karmelic rüttelte ihre Mitspielerinnen mit einem Drei-Punkte-Treffer zum 42:47 aber wieder wach. Regina Foremny brachte ihre Farben nach einem Karmelic-Pass sogar auf 44:47 heran, ehe Foremny einen Freiwurf zum 45:47 verwandelte. „Defense, Defense“, feuerten nun die Falkenberger Anhänger ihre Spielerinnen an. Marina Karmelic stellte mit einem Freiwurf den 46:49-Zwischenstand nach dem dritten Viertel her. „Ihr macht es besser als erwartet“, motivierte Kevin Knoche seine Akteurinnen vor dem abschließenden Viertel.

Regina Foremny verringerte den Abstand nach einem 46:51 mit einem schnellen Gegenstoß auf 48:51, bevor Marina Karmelic mit einem Dreier zum 51:51 tatsächlich egalisierte. In dieser Phase hätte die Partie durchaus zugunsten der Heimformation kippen können. Doch Sarah Kettler scheiterte etwas überhastet mit zwei Dreier-Versuchen. Kevin Knoche reagierte auf den drohenden Ausschluss von Regina Foremny und Sarah Kettler wegen jeweils vier Foulspielen sowie auf die verloren gegangene Sicherheit der Gäste bei den Würfen mit einer Umstellung auf eine Zonen-Verteidigung. Regina Foremny glich auch noch einmal zum 53:53 aus.

Doch der Gast nutzte in den Schlussminuten seine ganze Routine und spielte seine Angriffe clever zu Ende. Aber die Heimfünf gab sich selbst nach einem 53:59 noch nicht geschlagen. Marina Karmelic besorgte mit ihrem dritten Dreier an diesem Nachmittag das 56:59. Mit einem weiteren Dreier-Versuch scheiterte Karmelic jedoch kurz danach. Per Freiwurf glückte Meppen das 60:56. Lena Kunkemöller verkürzte mit einem Drei-Punkte-Wurf noch zum 59:60-Endstand. „Meine Mannschaft hat ein großes Lob für diese Leistung verdient“, bilanzierte Kevin Koche.

TV Falkenberg: Böhmer (4), Foremny (20), Karmelic (20), Kettler (8), Kunkemöller (7), Lemke, Siafaka.