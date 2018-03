Steht in der Kritik: Ritterhudes Trainer Jan Felix Forster. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Die Kreismeisterschaften des Turnkreises Osterholz für die Jungen sind erstmalig abgesagt worden. „Es fehlten aufgrund der Überschneidungen mit Wettkämpfen von benachbarten Turnkreisen Kampfrichter“, nannte der für das männliche Gerätturnen im Turnkreis zuständige Fachwart Horst Brüning den Grund für die Absage. Brüning ist aber auch mit der Gesamtsituation in seinem Turnbereich unzufrieden.

„Einige Turner beherrschen einfach die erforderlichen Übungen nicht“, kritisierte er im Hinblick auf eine sich eventuell anschließende Teilnahme an den Bezirks- und Landesmeisterschaften. In diesem Zusammenhang übte Horst Brüning auch Kritik an den Trainern der TuSG Ritterhude, Jan Felix Forster und Felix Wolf. Aus diesem Verein stammen die meisten Sportler des Turnkreises Osterholz.

Übt Kritik: Horst Brüning. (FR)

Jan Felix Forster wehrte sich gegen die Kritik von Horst Brüning: „Die Anforderungen der Kreismeisterschaften wären gerade für die neuen Turner zu hoch gewesen. Horst hat einfach die Anforderungen für die Bezirksmeisterschaften für den Kreis übernommen. Deshalb hätte die Hälfte der Teilnehmer gar nicht mitmachen können.“ Wenn für beide Meisterschaften die gleichen Anforderungen gelten würden, wären die Kreismeisterschaften aus seiner Sicht überflüssig: „Einige Turner wollen eben nur aus Jux und Tollerei an den Kreismeisterschaften teilnehmen.“ Auch viele Turner aus Bremen, die sich an den Osterholzer Kreismeisterschaften beteiligen wollten, hätten die Anforderungen als zu „krass“ empfunden: „Horst hätte auch niedrigere ansetzen können.“

Horst Brüning möchte dagegen, dass jeder Turner, der an den Kreismeisterschaften teilnimmt, auch die Normen für den Bezirk erfüllt. „Im Kreis können wir das noch irgendwie regeln. Aber im Bezirk werden die Jungs Probleme bekommen“, gab der stellvertretende Vorsitzende der TuSG Ritterhude bekannt. Er bemängelte, dass es Turner in seinem Kreis gebe, die es in zwei Jahren nicht geschafft hätten, eine Übung der Pflichtstufe (P) 7 hinzubekommen. „Unsere Turner entwickeln sich zu Internetturnern. Sie lassen sich bei ihren Übungen filmen und stellen diese Filme dann auf die Homepage“, teilte Brüning mit. Auch wenn diese Übung für viele dann danach aussehe, als ob die erforderlichen Kriterien für die jeweilige Pflichtstufe erfüllt wären, sei dies aus seiner Sicht nicht den Fall.

Trotz der ausgefallenen Kreismeisterschaften sind alle Osterholzer Turner für die Bezirksmeisterschaften am 12. Mai in Buchholz startberechtigt. Aktive wie Dustin Müller, Jannis Teuber, Pablo Broszio, Miko Kluve und Jan Felix Forster wollen auch von ihrem Startrecht Gebrauch machen. Horst Brüning kreidet Jan Felix Forster und Felix Wolf darüber hinaus an, dass sie es nicht hinbekämen, neben einer Mannschaft für die Weserliga auch eine Riege für die hochwertigere Schülerliga zu stellen. So würden die Ritterhuder Turner Jannis Teuber und Miko Kluve für Bremen 1860 starten.

Jan Felix Forster zeigte sich ob des Vorwurfs überrascht: „Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Dann müssten wir Jannis und Miko aber auch erst einmal wieder von 1860 abziehen. Derzeit haben wir nicht genügend Turner für diese Altersklasse.“ Horst Brüning warf den Turnern seines Verbandes zudem vor, einen Fototermin wichtiger genommen zu haben als die Kreismeisterschaften. „Gleich nach der Absage der Meisterschaften ist der Fototermin wieder für den Tag der Meisterschaften anberaumt worden. Es hat auch keiner wegen der Absage der Kreismeisterschaften gemeckert“, sagte Brüning.

Auch diesen Vorwurf wollte Forster nicht auf sich sitzen lassen: „Wir hatten den Fototermin nach der Bekanntgabe des Termins für die Kreismeisterschaften sofort verlegt.“ Seine Schützlinge hätten sich gewissenhaft auf die Meisterschaften vorbereitet. „Dann wurde uns auf einmal mitgeteilt, dass die Kreismeisterschaften aus organisatorischen Gründen nicht ausgetragen werden können. Das war sehr ärgerlich für uns“, sagte der Coach.

Horst Brüning denkt über einen Wechsel von der TuSG Ritterhude zum TV Lilienthal nach: „In dem Verein bin ich groß geworden. Vielleicht gehe ich irgendwann dorthin zurück.“ Für die nächsten Kreismeisterschaften wolle er angesichts des Kampfrichtermangels neue Wege gehen. „Mir schwebt vor, die Kreismeisterschaften für die Kreise Osterholz, Rotenburg und Verden an einem Tag in einer Halle auszutragen“, sagte Brüning.