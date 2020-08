Ritterhude. Fußball-Bezirksligist TuSG Ritterhude hat die Generalprobe für den Saisonstart am kommenden Wochenende gehörig verpatzt. Im letzten Testspiel beim Jade-Weser-Hunte-Kreisligisten TuS Jaderberg zeigte die Mannschaft um TuSG-Kapitän Niklas Kutz bei seiner 3:4 (1:2)-Niederlage eine weitestgehend indiskutable und durchaus alarmierende Vorstellung.

Vor allem in der ersten halben Stunde standen die Gäste oft zu hoch, liefen viel zu zaghaft an und offenbarten obendrein große Mängel in der Rückwärtsbewegung sowie im Zweikampfverhalten. „Die Einstellung passte überhaupt nicht, wir hätten problemlos auch schon höher als 0:2 zurückliegen können“, berichtete TuSG-Trainer Bastian Haskamp ein wenig ratlos. Annähernd Normalform besaß bei den wenig Zug zum Tor aufweisenden Hammestädtern lediglich Christian Barth, der bezeichnenderweise auch alle drei Treffer für sein Team erzielte.

Mit dem Halbzeitpfiff bugsierte der Rechtsaußen einen Steckpass von Kevin Müller ins kurze Eck. Kurz nach der Pause glich er per Vollspann aus halbrechter Position aus. Trotz der Aufholjagd befand sich der Favorit bei Gegentoren nach einer Ecke und einem Freistoß von der Mittellinie defensiv weiterhin im Tiefschlaf. Fünf Minuten vor Schluss sorgte Barth, von links außen nach innen ziehend, nur noch für Ergebniskosmetik. „Schlechter kann man ehrlich gesagt gar nicht auftreten“, hatte Bastian Haskamp nach der Partie ein vernichtendes Urteil für seine Truppe parat, „ich bin froh, dass die Freundschaftsspiele nun endlich Geschichte sind. Aber ohne eine klare Leistungssteigerung brauchen wir die Reise nach Hülsen am kommenden Sonntag gar nicht erst anzutreten.“