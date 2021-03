* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Ritterhudes Jan-Philipp Niederquell. (Fr)

Name: Jan-Philipp Niederquell

Spitzname: Jan/JP

Verein: TuSG Ritterhude

Alter: 18

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Zentrales Mittelfeld

Lieblingsposition (im Leben): Auf der Couch.

Man erkennt mich an: Überflüssigen Fragen.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Ehrgeizig, freundlich, unordentlich.

Meine größte sportliche Leistung: Das morgendliche Aufstehen im Homeoffice.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Wahrend des Spiels eine Schwalbe zu probieren, die aufgeflogen ist.

Das mache ich als Erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Irgendeine komische Bewegung, von der ich denke, dass sie in der Mannschaft gut rüberkommt.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Den Abstand der Mauer mal eigenständig zu kontrollieren (Sind das wirklich 9,15 Meter? Kreisligaschiris halt ...)

Notbremse oder Gegentor zulassen? Die Abwehr anmeckern und fragen, was die da machen (geht immer).

Werder oder HSV? Werder, oder wer bitte???

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Mission Impossible“

Meine schlimmste Angewohnheit: Sachen aufschieben.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Safe oder true“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Lewandowski hat es dieses Mal schon verdient.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Timo Kühl (war ja auch langsam echt überfällig).

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Donald Trump (muss ich da noch etwas zu sagen?).

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ... : Lange ausschlafen; Gesundheit; Dass dieser Corona-Wahnsinn endlich bald aufhört.

