Osterholz-Scharmbeck. Weiterhin ohne Sieg bleibt der 1. FC Osterholz-Scharmbeck. Mit 2:4 (0:3) musste sich das Team von Trainer Rolf Bauer der SG Platjenwerbe geschlagen geben und ziert weiterhin punktlos das Tabellenende. „Nach einer schlechten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten den Anschluss hergestellt“, resümierte FCO-Trainer Rolf Bauer, „aber uns leider nicht mehr für eine tolle Aufholjagd belohnen können.“

Zunächst hatte Lukas Behrens die Gäste früh in Führung geschossen (7.), ein Doppelschlag von Jannis Fischer (29.) und Philip Hecke (39.) hätte eigentlich vor der Pause bereits die Entscheidung sein können. Doch mit Wiederbeginn sorgte Christian Uhlhorn zunächst für Hoffnung seitens der Gastgeber (49.), Jannik Lindemann befeuerte diese mit dem zweiten Treffer (75.). Doch quasi mit dem Schlusspfiff erlosch der Funken durch den vierten Treffer der Gäste (89.). Für SG-Coach Jan-Hendrik Bosse hätte das Spiel deutlich weniger spannend verlaufen können, „aber ich habe viele junge Spieler, denen noch etwas die Routine fehlt“.

Defensiv hatte Bosse nicht viel auszusetzen, „aber im Angriff müssen wir gelassener und konsequenter werden“, forderte der Trainer. Bosses Gegenüber haderte in erster Linie mit den vielen „absolut vermeidbaren Fehlern“, allerdings habe er die Hoffnung auf den Klassenerhalt „noch längst nicht aufgegeben“, betonte Bauer. „Wir müssen in den nächsten Spielen deutlich mehr Laufbereitschaft und den unbedingten Willen an den Tag legen“, so Bauer, „uns außerdem in den Zweikämpfen besser durchsetzen und mit mehr Leidenschaft spielen, dann bin ich absolut davon überzeugt, dass wir die Liga halten können.“