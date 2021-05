Idyllisch gelegen am Waldrand zum Hamberger Holz: die vier Plätze umfassende Tennisanlage des Hamberger TC. (FR)

Was macht eigentlich einen Sportverein aus? Sind es die sportlichen Erfolge, Titel und Triumphe, die von talentierten Athleten und Mannschaften eingefahren werden? Oder ist es doch eher das bunte Vereinsleben, der gelebte Zusammenhalt und die gemeinsame Verbundenheit? Beim Hamberger Tennisclub beantwortet man diese Frage seit über 40 Jahren eindeutig: Beides sind gleichwertige Faktoren.

„Wir wollen sportliches Anspruchsdenken mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn verbinden. Gerade als kleiner Verein zeichnet uns die familiäre Atmosphäre besonders aus“, erklärt der erste Vorsitzende des Vereins, Julian Fischer. Und das gelingt den Hambergern seit ihrer Gründung im September 1978 ziemlich gut. So ließ der Hamberger TC in der Vergangenheit immer wieder durch sportliche Höchstleistungen aufhorchen. Mitte der 1980er-Jahre entwickelte sich der von Wolfgang Kanning ins Leben gerufene Jugend-Cup beispielsweise zu einer echten Institution und lockte über viele Jahre große Talente aus dem gesamten Landkreis auf die Sportanlage in Oldenbüttel.

„Das war wirklich ein super organisiertes Turnier, die Jugendlichen waren immer begeistert“, erinnert sich Sportwart Wolfgang Kuschal trotz des damit verbundenen Arbeitsaufwandes gerne an die hochklassigen Veranstaltungen zurück. Eben jener Kuschal hatte in den vergangenen Jahren übrigens einen enormen Anteil an einer weiteren Hamberger Erfolgsstory. Kuschal, der seit mehreren Dekaden auch auf überregionalen Turnieren für Furore sorgt, nutzte seine guten Kontakte innerhalb der Tennisszene und formierte Jahr für Jahr eine bärenstarke Herren 60.

Von der Bezirksliga marschierte die Truppe so bis in die Nordliga – die zweithöchste Spielklasse Deutschlands. „Das ist natürlich toll, vorher hat das noch keine Mannschaft in der Vereinsgeschichte geschafft. Die Spiele in der Nordliga waren dann auch wirkliche Highlights. Es ging auf und neben dem Platz mächtig zur Sache, die vielen Zuschauer sorgten für eine super Atmosphäre. Die Herren 60 konnte man schon als Aushängeschild bezeichnen“, schwärmt Julian Fischer von der Mannschaft, die im letzten Jahr in die Altersklasse 65 aufrückte und dort in neuer Besetzung Oberliga spielt.

Zeitgleich sorgten auch die Damen 40 für glückliche Gesichter beim HTC, mit Kuschal als Trainer stieg die Formation bis in die Bezirksklasse auf. Allerdings hat der sportliche Höhenflug auch seine Kehrseiten. „Für einen so kleinen Verein ist es unmöglich, solche Erfolge nur mit Spielern aus dem Dorf zu schaffen. Daher müssen starke Spieler dazu geholt werden, allerdings fehlt denen natürlich die Bindung zum Verein und nach ein oder zwei Jahren sind die Leute vielleicht wieder weg. Man muss die Balance zwischen sportlichem Ehrgeiz und einer funktionierenden Gemeinschaft finden. Letztlich leben wir durch unsere Mitglieder“, weiß Wolfgang Kuschal.

Und diese Balance ist den Hamberger Tennisfreunden seit jeher wichtig. Denn nicht nur mit dem Schläger in der Hand sind viele der aktuell 108 Mitglieder mit großem Herzblut bei der Sache, auch neben dem Platz beweisen sie immer wieder jede Menge Engagement. „Man kann sich auf die Menschen hier verlassen und es gibt viele Leute, die freiwillig anpacken“, lobt Fischer. Die am Waldrand zum Hamberger Holz idyllisch gelegene Tennisanlage entwickelte sich in den letzten 40 Jahren auch dank der fleißigen Helfer und Helferinnen zu einer der Schönsten im ganzen Kreis – und zum ganzen Stolz des Vereins. Neben vier gepflegten Plätzen und einer Ballwand für den Nachwuchs laden das in Eigenregie errichtete Vereinsheim und ein Pavillon zum gemütlichen Verweilen ein.

„Die Gemeinschaft zeichnet unseren Verein neben dem sportlichen Angebot auch aus. Nicht umsonst ist im Klubheim ein ordentlicher Tresen gemauert worden“, erklärt Fischer mit einem Augenzwinkern. Doch der Hamberger TC bietet längst nicht nur Kohlfahrten, große Jubiläumsfestivitäten oder Saisonauftakt und -abschlussfeiern für Jung und Alt an. Vielmehr übernimmt er auch eine der wichtigsten Aufgaben eines Sportvereins und fungiert als Kitt der Gesellschaft. Die Partnerschaft zwischen Hambergen und der französischen Gemeinde Villers-Saint-Paul wurde so 1981 durch den Klub initiiert, über mehrere Jahrzehnte sorgten gegenseitige Freundschaftsbesuche für grenzübergreifende Völkerverständigung durch den Sport.

Auch der Jugendarbeit wird seit jeher ein hoher Stellenwert eingeräumt. Durch Ferienprogramme oder Kooperationen mit Schulen wurde Kindern und Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit geboten, die Begeisterung für die gelbe Filzkugel zu entwickeln. Auch in der Zukunft wird es ein wichtiges Ziel des Vereins bleiben, Menschen zum Mitmachen zu motivieren. „Aktuell haben wir sechs Mannschaften, darunter A-Junioren und A-Juniorinnen. Außerdem gibt es Freizeitgruppen, die Sport und Spaß verbinden. Bei uns ist also für jeden etwas dabei und wir freuen uns über neue Mitglieder. Tennis ist ein toller Sport, den man bis ins hohe Alter ausüben kann“, so Vereinsvorsitzender Julian Fischer. Der Hamberger TC wird seinen Weg dabei weitergehen und sportliche Ziele mit einem lebendigen und familiären Vereinsleben verbinden: Diese Balance macht den Klub schließlich seit mittlerweile über 40 Jahren aus.