Kein Durchkommen: Die Defense der Ritterhude Badgers (Archivfoto) war gegen Bremerhaven äußerst aufmerksam. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Dank einer überragenden Defensivleistung haben sich die American Footballer der Ritterhude Badgers im Regionalligaderby gegen die Bremerhaven Seahawks mit 7:6 durchgesetzt – und sich somit für die knappe 5:7-Pleite im Hinspiel revanchiert. Viele Punkte bekamen die zahlreichen Zuschauer am Moormannskamp also auch im zweiten Aufeinandertreffen der Kontrahenten nicht zu sehen, dafür wurden sie mit einem hochspannenden und hart umkämpften Duell für ihr Kommen belohnt.

„Es war ein hitziges Spiel und am Ende ein dreckiger Sieg. Die Defense hat einen herausragenden Job gemacht und war letztlich entscheidend“, lobte Badgers-Headcoach Benjamin Crljenkovic nach dem intensiven Nachbarschaftsduell. Zu Beginn wackelte die Ritterhuder Festung aber gewaltig: Gleich im ersten Drive war die Offensivabteilung der „Seeadler“ kaum zu stoppen und bewegte den Ball über das gesamte Spielfeld.

Mit einer guten Mischung aus Pass- und Laufspiel arbeiteten sich die Gäste so immer weiter vor, schließlich fand der agile Quarterback Gabriel Cunningham den etatmäßigen Defensivakteuer Kadeem Pankey in der Endzone – es stand 0:6. Im Anschluss wollten sie den Extrapunkt ausspielen, scheiterten aber an der nun immer stärker werdenden Badgers-Verteidigung. Die sollte dem Spiel fortan ihren Stempel aufdrücken, vor allem Nico Morning erwischte einen absoluten Sahnetag.

Noch im ersten Viertel fing er einen Bremerhavener Passversuch in der eigenen Hälfte ab und trug den Ball aus über 70 Yards zum Touchdown. Darian Naujoks verwandelte den folgenden PAT und sorgte somit für die 7:6-Führung. Angesichts der frühen Ereignisse konnte noch keiner ahnen, dass an diesem Nachmittag keine weiteren Zähler mehr auf die Anzeigetafel kommen sollten. Fortan dominierten aber die beiden Defensivreihen, auch weil sich beide Mannschaften bei ihren Offensivbemühungen oftmals unnötige Strafen erlaubten. Den Gastgebern war außerdem anzumerken, dass einige Leistungsträger in der Offensive-Line fehlten.

Immer wieder konnten die Gäste so großen Druck auf Quarterback Chasen Gempeler ausüben, der dementsprechend wenig Zeit für seine Pässe hatte. Dennoch standen die Schwarz-Gelben kurz vor der Halbzeit dicht vor dem zweiten Touchdown: Zunächst wurde ein erfolgreicher Pass an die Zwei-Yard-Linie aber zurückgepfiffen, kurz darauf unterlief dann Gempeler seine einzige Interception des Tages. Somit ging es mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeit, ändern sollte sich das Bild aber auch im zweiten Durchgang nicht. Beide Teams schenkten sich keinen Meter, viele hitzige Situationen verdeutlichten die Bedeutung des prestigeträchtigen Derbys – sorgten in Form von etlichen Strafen aber auch für offensive Probleme. Als sich die Gäste dann im letzten Viertel doch noch einmal in eine aussichtsreiche Position vorkämpften, schwang sich Nico Morning endgültig zum Mann des Tages auf: Erneut unterband er die gegnerische Angriffsserie mit einer Interception und brachte seine Formation in Field-Goal-Reichweite. Der Versuch von Darrian Naujoks misslang allerdings, sodass es bis in die letzten Sekunden eine knappe Angelegenheit blieb.

Die Ritterhuder Defensive ließ aber keinerlei Punkte mehr zu und brachte den knappen Sieg so über die Bühne – sehr zur Freude ihres Cheftrainers: „Trotz der ganzen Ausfälle haben alle toll gekämpft. Die Jungs sind echte Mentalitätsmonster“, strahlte „Benno“ Crljenkovic. Freude über den Erfolg herrschte übrigens nicht nur in Ritterhude, sondern auch bei den Oldenburg Knights.

Durch die Niederlage des ärgsten Verfolgers aus Bremerhaven durfte die Truppe vom langjährigen Badgers-Coach Marcus Meckes die Meisterschaft bejubeln. Am nächsten Wochenende geht es für die Badgers ausgerechnet zum neuen Titelträger, einer ausgelassenen Meisterfeier soll durch einen Auswärtssieg aber ein Riegel vorgeschoben werden.