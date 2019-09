Feierte mit den Stendorfer Tischtennis-Damen einen perfekten Saisonstart: Svenja Belgardt. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Der FSC Stendorf ist furios in die Tischtennis-Landesliga der Damen gestartet. Mit zwei Derbysiegen an heimischen Tischen gegen die TuSG Ritterhude II (8:2) und den TV Falkenberg (8:4) setzte sich das Team um Mannschaftsführerin Inge Kaune vorübergehend gar an die Tabellenspitze. Für eine große Überraschung sorgte parallel Aufsteiger FC Hambergen, der mit einem umkämpften 8:6 beide Punkte vom ESV Lüneburg entführte.

FSC Stendorf – TuSG Ritterhude II 8:2: Die Gäste, die durch Verletzungen zum Saisonstart arg gebeutelt sind, hielten nur zu Beginn gut mit. Bianca Hampel brachte die TuSG mit 2:1 in Führung, da sie im Doppel an der Seite von Katrin Monsees punktete und auch gegen Inge Kaune nach 0:2-Satzrückstand noch Kämpferqualitäten bewies. Doch im unteren Paarkreuz entschieden Anja Jürgens und Melanie Scholze den Vergleich zugunsten des FSC. Gegen die frischgebackene Mädchen-18-Kreismeisterin Carolin Joergler und Marina Woitkowski wusste das aktivere Stendorfer Duo in den entscheidenden Phasen stets noch zuzusetzen. Darüber hinaus setzte sich Svenja Belgardt in einem hochattraktiven Spitzeneinzel in vier Durchgängen gegen Bianca Hampel durch. „Diese Siege in den Kreisduellen dürften vorentscheidenden Charakter im Kampf um den Klassenerhalt besitzen“, prognostizierte Stendorfs Melanie Scholze.

FSC Stendorf – TV Falkenberg 8:4: 24 Stunden später legten die Gastgeberinnen noch nach, profitierten dabei vom Fehlen der TVF-Nummer eins und Punktegarantin Jessica Lindemann. Die bessere Anfangsphase erwischte aber der Außenseiter, der beide Doppel für sich entschied. „Ich habe haufenweise Fehlaufschläge produziert“, machte sich Melanie Scholze mitverantwortlich für den Fehlstart, „durch das 0:2 erschwerte sich natürlich unsere Ausgangsposition.“ Zumal Beate Wangenheim auf Falkenberger Seite einen guten Tag erwischte und gegen Inge Kaune sowie Anja Jürgens nachlegte. Doch der FSC hatte in den entscheidenden Fünfsatzmatches fast immer das bessere Ende auf seiner Seite. Anja Jürgens fand noch rechtzeitig ein Mittel gegen die Rückhandnoppe von Tuija Behrens und besaß auch gegen Janina Rittierodt den längeren Atem. Melanie Scholze wahrte mit einer 2:0-Bilanz ihre weiße Weste im Einzel.

ESV Lüneburg – FC Hambergen 6:8: „Wir sind ohne große Erwartungen ins Spiel gegangen und wollten erst mal schauen, was in der neuen Liga für uns so möglich ist“, erklärte Hambergens glückliche Daniela Lilienthal mit einem Augenzwinkern nach dem Auftaktcoup. Diese Unbekümmertheit dürfte den Gästen anfangs geholfen haben, als sie mit zwei 3:2-Doppelerfolgen den Grundstein für den Auswärtssieg legten. „Ein frühes 2:0 ist uns in der gesamten Aufstiegssaison nicht geglückt“, wunderte sich Lilienthal. Der FCH kompensierte eine ungewöhnliche 1:2-Bilanz ihrer Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner, indem alle Zählbares zum Erfolg beim letztjährigen Vizemeister beisteuerten. Stefanie Nolte agierte beeindruckend beim klaren 3:0 über Gitta Decker, die erst 18-jährige Joanna Hahn wurde mit zwei engen Fünfsatzsiegen im unteren Paarkreuz zur Matchwinnerin.

Weitere Informationen

FSC Stendorf – TuSG Ritterhude II 8:2

Kaune/Scholze – Woitkowski/Joergler 3:1 (11:8, 10:12, 11:9, 11:5); Belgardt/Jürgens – Hampel/Monsees 1:3 (8:11, 11:7, 10:12, 8:11); Belgardt – Monsees 3:0 (12:10, 11:5, 11:5); Kaune – Hampel 2:3 (11:8, 12:10, 5:11, 8:11, 7:11); Jürgens – Joergler 3:1 (5:11, 11:4, 11:5, 11:3); Scholze – Woitkowski 3:0 (11:8, 13:11, 11:9); Belgardt – Hampel 3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:9); Kaune – Monsees 3:1 (11:7, 6:11, 12:10, 11:9); Jürgens – Woitkowski 3:1 (9:11, 12:10, 11:5, 11:4); Scholze – Joergler 3:1 (4:11, 11:5, 11:9, 11:5)

FSC Stendorf – TV Falkenberg 8:4

Belgardt/Jürgens – Wangenheim/Bergmann 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 9:11, 10:12); Kaune/Scholze – Rittierodt/Behrens 2:3 (4:11, 9:11, 11:8, 11:7, 9:11); Belgardt – Bergmann 3:0 (11:9, 11:6, 11:4); Kaune – Wangenheim 0:3 (7:11, 9:11, 9:11); Jürgens – Behrens 3:2 (11:13, 11:6, 7:11, 11:7, 11:8); Scholze – Rittierodt 3:2 (9:11, 11:7, 11:7, 6:11, 11:5); Belgardt – Wangenheim 3:0 (11:6, 11:9, 11:7); Kaune – Bergmann 3:2 (6:11, 11:8, 9:11, 11:2, 11:7); Jürgens – Rittierodt 3:2 (5:11, 6:11, 11:8, 11:3, 11:7); Scholze – Behrens 3:0 (11:5, 11:8, 13:11); Jürgens – Wangenheim 2:3 (2:11, 11:8, 11:9, 10:12, 9:11); Belgardt – Rittierodt 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:5)

ESV Lüneburg – FC Hambergen 6:8

Krüger/Helms – Küstner/Nolte 2:3 (9:11, 11:9, 12:14, 11:3, 7:11); Decker/Kamler – Hahn/Lilienthal 2:3 (11:9, 7:11, 11:9, 9:11, 10:12); Krüger – Nolte 3:2 (11:9, 9:11, 8:11, 14:12, 11:4); Decker – Küstner 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11); Helms – Lilienthal 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 12:10); Kraft – Hahn 2:3 (2:11, 11:3, 6:11, 11:8, 9:11); Krüger – Küstner 3:1 (12:10, 3:11, 11:8, 11:7); Decker – Nolte 0:3 (4:11, 6:11, 9:11); Helms – Hahn 2:3 (14:16, 9:11, 11:3, 11:6, 12:14); Kraft – Lilienthal 0:3 (6:11, 8:11, 5:11); Helms – Küstner 3:2 (11:5, 12:14, 12:10, 6:11, 11:8); Krüger – Hahn 3:2 (14:12, 8:11, 6:11, 16:14, 11:8); Decker – Lilienthal 3:1 (11:6, 11:9, 12:14, 11:9); Kraft – Nolte 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 7:11) FM