Bezirk Lüneburg. Die beiden Aufsteiger SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt (0:4 gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn) und die SG Beckedorf/Ritterhude (0:4 gegen TSV Bassen) reihten sich mit ein in ein trostloses Wochenende.

FC Hambergen – TSV Apensen 1:4 (0:2): In Abwesenheit von Mannschaftsführerin Marie Borsing (privat verhindert) liefen die Gastgeberinnen der Musik zunächst hinterher. „Ich habe in der Kabine in der Halbzeit noch einmal an das Selbstbewusstsein appelliert“, erklärte Trainerin Romina Krensellack. Die Rot-Weißen kamen denn auch mit mehr Schwung und Mut aus der Kabine. Maya Buß brachte ihre Farben nach einer Ecke von Annika Lehmann heran. Ein Konter besiegelte dann aber die Heimniederlage. Die Eindrücke des zweiten Durchgangs stimmten die Trainerin aber positiv. „Mit der starken zweiten Halbzeit war ich voll zufrieden“, resümierte Krenselack. Der FC Hambergen befindet sich nach dem Einbau mehrerer Juniorinnen noch in der Findungsphase auf dem Großfeld.

SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt – TSV Fischerhude-Quelkhorn 0:4 (0:2): Der Gast aus dem Künstlerdorf stellte in Driftsethe das reifere Team. „Über gute Ansätze kommen wir nicht hinaus“, deutete Trainer Chris Mehrtens an. Die Würfel waren bereits nach einer knappen Stunde gefallen. Der Verdener Vertreter steuerte einem sicheren Auswärtssieg entgegen. „Alle Spielerinnen müssen sich in punkto Technik, Schnelligkeit, Zweikampfverhalten und Entscheidungsfindung weiterentwickeln“, forderte Chris Mehrtens für die nähere Zukunft. Die Gegner auf Augenhöhe, die Anlass zur Hoffnung auf Punktgewinne geben, kommen erst noch für den Klassenneuling.

SG Beckedorf/Ritterhude – TSV Bassen 0:4 (0:2): „Wir sind einfach in der Liga noch nicht angekommen“, stellte Trainer Ralf Haase nach dem neuerlichen Misserfolg fest. Mit schnell vorgetragenen Angriffen gelangten die Gäste zum Erfolg. Der Gastgeber fing sich im Ritterhuder Jahnstadion bis zur Pause zwei Kontertore. Sophie Jaquet und Julia Mosel hätten dem Spiel eine andere Richtung geben können. Die SG-Spielerinnen wussten ihre klare Torchance nicht zu nutzen. Viele Einzelaktionen prägten das Spiel des Aufsteigers. Der Gast trat da aber als Mannschaft bedeutend geschlossener auf, worauf sich weiterhin aufbauen lässt.