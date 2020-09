Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat das Bezirksliga-Stadtderby gegen den SV Komet Pennigbüttel dank dreier Treffer im zweiten Durchgang mit 3:0 (0:0) für sich entschieden. Somit belohnten sich die Kreisstädter für die bessere Spielanlage. Allerdings hatten sie gleich mehrfach Glück, dass die „Kometen“ hochkarätige Chancen ausließen. Das sah auch VSK-Coach Thorsten Westphal so: „Wir waren spielerisch die reifere Mannschaft und haben den Sieg erzwungen. Aber wenn wir in Rückstand geraten, dürfen wir uns auch nicht beschweren“, sagte Westphal.

Denn auch, wenn die Gastgeber von Beginn an die aktivere Mannschaft waren, ermöglichten sie den tief stehenden Gästen glasklare Torchancen. Mohamed Taha spielte so nach nur sieben Minuten einen kapitalen Fehlpass auf Fabian Kauf, der alleine auf Malte Vollstedt zulief. Allerdings scheiterte der Stürmer gleich doppelt am glänzend reagierenden VSK-Schlussmann. Kurz vor der Pause erlaubte sich dann Tjerk Johannsen einen bösen Schnitzer, Julian Michaelis konnte diesen aber ebenfalls nicht verwerten. Er schloss freistehend viel zu überhastet ab, sodass Vollstedt keinerlei Probleme hatte (42.).

Wenig Torraumszenen

Zwischen diesen beiden Chancen bekamen die knapp 90 Zuschauer wenig Torraumszenen zu sehen. Die Heimelf hatte zwar viel Ballbesitz, der nötige Zug zum Tor fehlte aber zu oft. Die verletzungsgeplagten Pennigbütteler verteidigten so zumeist sicher, verlegten sich im Offensivspiel in erster Linie auf lange Bälle. An diesem Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig, erneut waren es aber die Gäste, die in Führung hätten gehen können – beziehungsweise müssen! Nach einem Freistoß parierte Vollstedt einen Kopfball von Magnus Siewert zunächst sensationell, den Nachschuss setzte der Flügelspieler aus kurzer Distanz über die Latte (55.). Effektiver zeigten sich zwei Minuten später die Hausherren: Ein Freistoß von Taha wurde von der Mauer abgefälscht, Moritz Helmke setzte entschlossen nach und traf zum umjubelten 1:0.

Jubel brandete im direkten Gegenzug auch im Lager der „Kometen“ auf: Stefan Hobbies sehenswerten Heber hatten nicht wenige Zuschauer schon im Tor gesehen, der Ball war aber nur auf dem Tornetz gelandet. Stattdessen baute Mohamed Taha die Führung kurz darauf aus. Tim Bruchwalski hatte den Ball fast über den gesamten Platz getragen, dessen Zuspiel verwertete „Shap“ aus 16 Metern (62.). Die Partie wurde nun intensiver und bekam echten Derbycharakter. Dennis Knecht übertrieb es allerdings mit dem Einsatz und traf Hobbie mit offener Sohle. Der VSK-Mittelfeldmotor hatte großes Glück, dass er – zum Unverständnis der Gästebank – mit der Gelben Karte davonkam. Hobbie musste das Spielfeld hingegen verletzt verlassen.

Danach beruhigte sich das Spiel aber schnell wieder, der VSK ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Vielmehr sorgte Juri Kiekhöfer mit einem platzierten Schuss ins lange Eck für den Schlusspunkt (88.), Johannsen visierte in der letzten Minute sogar noch die Latte an. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, der VSK hat dagegen mit der ersten gefährlichen Aktion getroffen. Danach haben sie es gut zu Ende gespielt“, bilanzierte „Kometen“-Coach Malte Jaskosch nach der Niederlage.