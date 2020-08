Herr Küstner, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Alexander Küstner: Wir fiebern dem Saisonstart entgegen, der wahrscheinlich am 6. September in Ottersberg sein wird. Die Jungs sind in einer richtig guten Frühform. Nach einer erwartbaren Niederlage gegen Regionalligist Drochtersen gab es hohe Testspielerfolge gegen Fischerhude und bei SFL Bremerhaven. Das ist aber auch das Ergebnis einer tollen Trainingsmoral. Alle erscheinen regelmäßig trotz der wochenlangen Hitze und holten alles aus ihren Körpern heraus. Als Teammanager kann ich durch die Lockerungen mittlerweile wieder viele Dinge entspannt in Einzelgesprächen lösen. Zudem hatte ich das Glück, mit der Kaderplanung schon sehr weit gewesen zu sein, als uns Corona im März erfasste und sich vieles nur noch telefonisch regeln ließ. Jetzt hoffe ich mal, dass es trotz der steigenden Infektionszahlen wirklich bald losgeht, auch mit Zuschauern. Unser Hygienekonzept greift, bei den Tests kamen im Schnitt 200 Besucher, die die Partien ohne größere Zwischenfälle sitzend in Zehnergruppen mit zwei Metern Abstand verfolgt haben.

Die Lockerungen waren wichtig für die Freiheit der Menschen. Sicherlich muss man jetzt aufpassen und an die Vernunft der Bürger appellieren, sonst kann sich die Schraube auch schnell wieder nach oben drehen. Doch meine persönlichen Erfahrungen sind sehr positiv. Wo ich beispielsweise einkaufen gehe, halten sich praktisch alle an die Vorgaben.

Als Energieanlageelektroniker konnte ich zum Glück die ganze Zeit durcharbeiten. Eine Zeit lang durften wir lediglich mal nicht nach Bremerhaven reinfahren, als sich dort die Fälle häuften. Zwar mussten wir zuletzt auf eine Städtetour nach Lissabon verzichten, durften uns aber immerhin noch im Februar auf Fuerteventura entspannen. Bei meinem Lieblingsitaliener in Hambergen waren wir noch nicht so häufig wieder. Das Flair ist verständlicherweise nicht wie früher, weshalb ich lieber mit Nachbarn und Freunden im eigenen Garten sitze und grille. Ein größeres Fest anlässlich meines 50. Geburtstages habe ich aufs nächste Jahr verschoben. Während des Lockdowns habe ich unsere Fahrräder aus dem Schuppen geholt und „aufgepimpt“. Nun fahren wir ein- bis zweimal pro Woche sogar längere Strecken, beispielsweise gerne zu „Melchers Hütte“.

Na klar spüre ich es noch im Restaurant oder beim Einkaufen. Aber eigentlich läuft schon wieder alles wie gehabt. In meinem persönlichen Umfeld kam ich mit Corona glücklicherweise auch noch gar nicht in Berührung.

Alexander Küstner, 50 Jahre alt, Teammanager des Fußball-Landesligisten SV BW Bornreihe

