Das Doppel mit Wagner verlor er, doch im letzten Einzel spielte Frank Mühlmann (rechts) in Geburtstag und TuSG-Sieg hinein. (Brockmann)

Ritterhude. Es ist nicht überliefert, ob es kurz nach Mitternacht am frühen Sonnabendmorgen in der Riesturnhalle außer einem Siegersekt vielleicht noch eine Extra-Runde des prickelnden Getränks gab. Anlässlich eines besonderen Geburtstages nämlich. Der Moment wäre einfach nur perfekt gewesen. Denn – erstens – hatten die Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude ihr Verbandsliga-Heimspiel gegen die TSG Dissen nach vier Stunden und sieben Minuten mit 9:6 gewonnen. Und – zweitens – hatte Kapitän Frank Mühlmann soeben sein 40. Lebensjahr vollendet. Mit einem Sieg. Für ihn ein unvergessliches Erlebnis. „Ein Gänsehaut-Erlebnis“, wie er präzisierte, nachdem er gerührt das Geburtstagsständchen der immer noch ausharrenden Zuschauer gehört hatte.

So etwas kommt wahrlich nicht alle Tage vor. Und auch Mühlmanns Schlusspartie war eine ganz besondere: „Gegen Frank Wehrkamp-Lemke hatte ich zuvor noch nie gewonnen.“ Das siegbringenden 9:6 war nach vier Sätzen (16:14, 11:9, 6:11, 11:5) perfekt. Der TuSG-Kapitän freute sich aber nicht nur über seine eigene positive Bilanz: „Es war die wohl beste Saisonleistung von uns. Niemand hätte wohl gedacht, dass wir nach dem schwachen Saisonstart mit nunmehr 8:8 Punkten so schnell im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen würden.“

Bis dahin aber war es ein unglaublich spannendes Duell der beiden Tabellennachbarn (die TuSG ist jetzt Fünfter) mit insgesamt sieben Fünf-Satz-Partien. Fünfmal mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Die aber lagen nach den Doppeln zunächst mit 1:2 zurück. André Binder/Stefan Pankow führten bereits mit 6:2 im fünften Satz, verloren mit 8:11 aber Satz- und Spielpunkt. Siegfried Wagner/Frank Mühlmann vergaben im fünften Durchgang vier Matchbälle (7:11, 11:4, 4:11, 11:7, 13:15). Dafür punkteten Jens Schlake/Lars Hausmann mit 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 7:11, 11:7).

„Der Schlüssel zum Gesamterfolg aber war das 4:0 im oberen Paarkreuz“, urteilte Frank Mühlmann. Wobei vor allem André Binder überzeugte nach bislang sehr schwacher Hinrunde. „Quasi eine Auferstehung“, meinte Mühlmann. Binder legte zwei starke Einzelauftritte (jeweils 3:2) hin, in denen er allerdings jeweils Matchbälle von Jan Hendrik Jessat und Lutz Heitz abwehren musste.

Die Niederlage der Gäste aus dem Teutoburger Wald hatte nachhaltig mit Lutz Heitz zu tun: Der Spitzenspieler der TSG Dissen ließ gleich zweimal eine komfortable 2:0-Satzführung liegen. Vor allem gegen Ritterhudes Schlake darf nach 11:6, 11:6 und 10:8-Führung im dritten Durchgang bei einem wie ihm nichts mehr anbrennen. Doch Ritterhudes Nummer zwei drehte den Spieß um, gewann den Durchgang mit 12:10 und die beiden folgenden Sätze mit 11:9, 11:5.

Es blieb allerdings ausgeglichen, weil die TuSG in der Mitte klare Nachteile besaß. Wagner und Hausmann schienen in vier Einzeln ohne einen einzigen Satzgewinn zu bleiben, ehe Hausmann beim Gesamtstand von 6:6 gegen den offensivstarken Jannis Lippold nach Gewinn des dritten (11:6) und vor allem vierten Satzes (11:9) merklich an Selbstvertrauen gewann und sich mit nochmals 11:9 im fünften Durchgang den Punkt verdiente und die TuSG in Führung brachte. „Das war ganz entscheidend“, betonte Frank Mühlmann, der daraufhin erlebte, wie Stefan Pankow gegen Hermann Sieker in Windeseile mit 11:9, 11:3, 11:6 zum 8:6-Zwischenstand erhöhte. Tja, und dann lief der Schlussakt mit dem Ritterhuder Mannschaftsführer...

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – TSG Dissen 9:6: Binder/Pankow – Redeker/Wehrkamp-Lemke 2:3 (9:11, 11:5, 11:3, 5:11, 8:11); Schlake/Hausmann – Heitz/Gessat 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 7:11, 11:7); Wagner/Mühlmann – Lippold/Sieker 2:3 (7:11, 11:4, 4:11, 11:7, 13:15); Binder – Gessat 3:2 (11:6, 8:11, 11:6, 11:13, 13:11); Schlake – Heitz 3:2 (6:11, 6:11, 12:10, 11:9, 11:5); Wagner – Lippold 0:3 (8:11, 9:11, 6:11); Hausmann – Redeker 0:3 (11:13, 7:11, 8:11); Pankow – Wehrkamp-Lemke 1:3 (12:14, 5:11, 11:8, 3:11); Mühlmann – Sieker 3:1 (12:10, 11:9, 7:11, 11:6); Binder – Heitz 3:2 (5:11, 6:11, 11:6, 11:9, 12:10); Schlake – Gessat 3:0 (11:5, 13:11, 11:8); Wagner – Redeker 0:3 (8:11, 6:11, 7:11); Hausmann – Lippold 3:2 (7:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:9); Pankow – Sieker 3:0 (11:9, 11:3, 11:6); Mühlmann – Wehrkamp-Lemke 3:1 (16:14, 11:9, 6:11, 11:5) TMÜ