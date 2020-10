So, Herr Dohr, Sie haben die Wahl: Süßes oder Saures?

Lieber was Süßes, Herr Schott. Saures gab es ja schon genug in den vergangenen Tagen.

Oh weia, gleich in seinem zweiten Beitrag offenbart Herr Schott seine poetische Ader. Die Geister, die ich rief, herrje... Du bist mir so ein kleiner Hui Buh. Aber mal im Ernst jetzt. Was ist das für ein unsägliches Hin und Her im Amateursport. Wir müssen das jetzt ja nicht alles wieder aufkochen. Aber die Situation in der Fußball-Bezirksliga ist doch wirklich geradezu lächerlich, oder?

Zumindest nicht das Fußballspielen als solches. Leider wird man nicht umhinkommen, festzustellen, dass natürlich gerade am Spielfeldrand und auch nach dem Spiel Situationen entstanden sind, die nicht okay waren. Es gab da ja sogar Bilder im Internet zu sehen, wo Mannschaften Jubelfotos gemacht haben – ohne Masken, ohne jeglichen Abstand. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Aber ich bleibe dabei: Das Spiel als solches ist weniger gefährlich als die meisten anderen Alltagssituationen. Und deshalb hätte man zwingend andere Maßnahmen ergreifen müssen, als gleich alles komplett zu verbieten. Und gerade für die Kinder wäre es so wichtig gewesen, sich zumindest einmal die Woche zum Kicken zu treffen.

Nein, kann ich definitiv nicht. Und es ist für mich auch absolut unbegreiflich, weil es genau die größte Gefahr befeuert: Verständnis und Bereitschaft in der Bevölkerung sinken, den Weg mit voller Überzeugung mitzugehen. Ist Fußball jetzt gefährlich? Oder nicht? Oder vielleicht an diesem Wochenende noch nicht sooo gefährlich, aber ab Montag dann schon?

Geradezu bizarr. Und wenn man vier Wochen in den sportlichen Lockdown gehen will, dann muss man es doch auch sofort machen. Und ich sag es jetzt mal ganz direkt: Ich fürchte, dass es da einige geben wird, die am Wochenende ganz bewusst sagen: Jetzt treten wir noch einmal richtig einen durch den Tisch, bevor in den kommenden Wochen eh nichts mehr erlaubt ist. Und das betrifft sicherlich alle Lebensbereiche, nicht nur den Sport. So etwas ist absolut kontraproduktiv und gefährlich. Deshalb hätte nach der Entscheidung der Politik sofort alles abgesagt werden müssen.

Oh nein, jetzt wird der Schott auch noch zum Verschwörungstheoretiker!

Das könnte der eine oder andere tun. Ich hoffe und glaube aber ganz fest, Du gehörst da nicht ernsthaft dazu. Und am Ende führt das ohnehin alles nur dazu, dass die Gemeinschaft bröckelt. Ich habe in den vergangenen Tagen mit so vielen vernünftigen, intelligenten, reflektierten Menschen gesprochen – und dabei immer auch wieder Zweifel und Unsicherheit gespürt. Die meisten wissen gar nicht mehr, was sie denken sollen, weil es so viele unterschiedliche Ansätze gibt.

Ich persönlich hätte einen Komplett-Lockdown für sinnvoller erachtet. Zwei Wochen lang alles runterfahren so weit es geht, dann ist die Welle ganz bestimmt so stark gebrochen, um die nächsten sechs Wochen wieder halbwegs in Normalität zu leben – und auch Sport machen zu können. So müsste man sich vielleicht durch den Winter hangeln. Ich fürchte halt, dass dieser Teil-Lockdown mit den jetzt verkündeten Maßnahmen am Ende die Zahlen einfach nicht genug drücken wird – und es Monate keinen Sport geben wird. Aber ich hoffe sehr, dass ich mich irre.

Absolut richtig. Das sind wir uns auch wirklich komplett einig. Niemand sollte für sich reklamieren, die beste Lösung zu kennen. Vorwürfe waren und sind diesbezüglich fehl am Platze. Gleichwohl trage ich große Sorge in mir, was drei oder vier Monate in der dunklen Jahreszeit ohne Sport mit uns allen machen. Vor allem mit Ihnen, Herr Schott.

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den Oktober ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.