Bilder für die Ewigkeit: Im Vereinsheim der TuSG Ritterhude hängt eine riesige Fotocollage, die Timo Kühl an das größte Spiel seiner Fußball-Laufbahn erinnert. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Fünf Männer, fünf Bier, ein Lagerfeuer – und eine gemeinsame Geschichte. So ungefähr stellt sich Timo Kühl den perfekten Abend vor. Einen Abend, der nichts anderes bräuchte als die Erinnerung an den vielleicht größten Tag, den die TuSG Ritterhude je erlebt hat. Und die heftigste Partynacht. In jener Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2002 haben jedenfalls sehr, sehr viele Menschen in Ritterhude mit den Kickern aus der Hamme-Gemeinde gefeiert. Timo Kühl war der Kapitän dieser legendären TuSG-Truppe, der ein paar Stunden zuvor der Aufstieg in die Bezirksliga geglückt war. Und die Geschichten und Anekdoten rund um dieses Aufstiegsspiel sind so zahlreich, dass sie locker einen Abend, ach was, eine ganze Nacht am Lagerfeuer problemlos füllen könnten.

Los ging es bereits eine Woche vor dem großen Showdown. Das letzte Punktspiel der Bezirksklasse 3 verloren die seit Wochen als Vizemeister feststehenden Ritterhuder mit 2:4 gegen die TSG Wörpedorf. Auf eigenem Platz, nach desolater Leistung, gegen den Tabellenzwölften. Überhaupt hatten die Mannen von Trainer Peter Kandziora nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, die Gegentrefferquote war mit 65 Toren eher die eines Abstiegskandidaten. Und jetzt wartete ausgerechnet der MTV Himmelfporten, Vizemeister der Bezirksklasse 4, der sage und schreibe zwölf seiner 13 Rückrundenspiele gewonnen hatte.

Zudem hatten die Ritterhuder mit Mario Rimasch noch ein besonderes „Handicap“ zu schultern. Rimasch, ohne Zweifel ein Unterschiedsspieler, hatte schon in der Saison zuvor mit dem jetzigen Bezirkslassen-Meister 1.FC Osterholz-Scharmbeck die Bezirksliga-Relegation verloren – wie bereits zuvor schon weitere drei Male. Irgendwie sprach also alles gegen die Ritterhuder.

Und dennoch traf sich die Mannschaft morgens bei allerbester Laune zum gemeinsamen Frühstück. Das lag auch an der Euphorie, die schon das ganze Jahr über rund um das Team herrschte. Im Sommer zuvor, im Juli 2001, hatte erstmals überhaupt eine Ritterhuder Mannschaft die prestigeträchtige und traditionsreiche eigene TuSG-Sportwoche gewonnen. Zudem waren alle drei Ritterhuder Teams Meister in ihren Ligen geworden. Die erste Herren stieg als souveräner Kreisliga-Meister in die Bezirksklasse auf, was zu einem großen Teil auch an einem Sextett lag, das zuvor geschlossen vom VSK Osterholz-Scharmbeck nach Ritterhude gewechselt war: Axel Tölle, Nils Hüneke, Jens Fislage, Maik Haslop, Matthias Schmidt und eben Timo Kühl.

"Eruption mit Verspätung": Mit einer ganzen Sonderseite würdigte die Sportredaktion des OSTERHOLZER KREISBLATT und der WÜMME-ZEITUNG am Montag, 17. Juni 2002, den Bezirksliga-Aufstieg der TuSG Ritterhude. (Fr)

„Wir haben die TuSG damals so ein kleines bisschen wachgeküsst“, erinnert sich der damalige Kapitän. Das Kuriose daran: Mit Hüneke, Fislage, Tölle und Haslop hat Kühl – mit Ausnahme seiner ersten Saison als Herrenspieler – seine komplette Laufbahn verbracht. Die glorreichen Fünf. Dieses Quintett erlebte im Sommer 2001 zunächst gemeinsam die Kreisliga-Meisterschaft, den viel umjubelten Sportwochen-Sieg und dann eine richtig starke Bezirksklassen-Saison. Und schließlich das Relegationsspiel in Bremervörde gegen den MTV Himmelpforten.

Drei pickepackevolle Sonderbusse hatte die TuSG gechartert, Wetter und Stimmung waren prächtig. 600 Zuschauer waren beim Anpfiff anwesend, deutlich mehr als die Hälfte sympathisierten mit den Hammestädtern. Edelfan „Icke“ Schibolsky führte die lautstarken Schlachtenbummler mit komplett blau-weiß geschminktem Gesicht an. „Die Stimmung war absolut unfassbar“, erinnert sich Kühl. Und der Spielverlauf war es auch.

Die Ritterhuder drängten Himmelpforten von Beginn an in die eigene Hälfte, gerieten aber in der elften Minute dennoch früh in Rückstand. Der Kapitän höchstpersönlich war es dann, dem in der 31. Minute per Kopf der Ausgleichstreffer gelang. Doch eine Minute vor dem Halbzeitpfiff ging Himmelpforten erneut in Front. „Nach dieser ersten Hälfte war es dennoch ein absolut absurder Gedanke, das Spiel zu verlieren. Da habe ich nicht einen einzigen Gedanken dran verschwendet bei unserer Überlegenheit“, erinnert sich Timo Kühl an die Stimmungslage in der Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff wurde die Ritterhuder Überlegenheit noch drückender. Angriff über Angriff rollte auf das MTV-Gehäuse, doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Da brauchte es schon eine (weitere) besondere Geschichte, um das Spiel zu drehen. In der 73. Minute schickte Peter Kandziora nämlich Maik Haslop aufs Feld, einen Akteur, den eigentlich viele in der Startelf erwartet hatten. Und natürlich war es dann jener Haslop, dem in der vierten Minute der Nachspielzeit (!) der 2:2-Ausgleich gelang. Und genauso dramatisch ging es weiter.

Timo Kühl (rechts) war viele Jahre Kapitän der TuSG Ritterhude. (Kosak)

In der Verlängerung waren die Ritterhuder weiterhin tonangebend, doch es dauerte erneut bis kurz vor Schluss. Erst in der 118. Minute traf Marc von Leesen per Kopf zum 3:2. Und als hätte ein volltrunkener Regisseur mit einem völlig überspitztem Drehbuch für ein geradezu lächerliches Kitsch-Ende sorgen wollen, war es dann keiner Geringerer als Bernd Helfers, dem in der 120. Minute das 4:2 gelang. „Ausgerechnet Bernd“, erinnert sich Kühl schmunzelnd. „Berni hat ja nicht mal im Training ein Tor geschossen.“ Doch in jenem Spiel fiel Helfers das Leder nach einem letzten Eckball des komplett aufgerückten Gegners plötzlich vor die Füße. Und dann lief Helfers einfach los. Und lief, und lief.

„Auf Höhe der Mittellinie hat Berni dann gemerkt, dass kein Gegner mehr hinterherläuft. Von da an ist er jubelnd über den halben Platz bis ins verwaiste Tor gelaufen“, berichtet Kühl. Nach dieser kuriosen Schlussnote gab es kein Halten mehr. Die TuSG-Fans stürmten den Platz, die Party begann an Ort und Stelle – und endete erst wieder am nächsten Morgen im Ritterhuder Vereinsheim.

Die Schuhe von Bernd Helfers wurden übrigens noch im Bremervörder Stadion „vergoldet“. Jens Fislage hatte eine Dose Goldspray dabei und lackierte die Treter seines Teamkollegen unter dem großen Jubel der Anwesenden. Noch so eine Geschichte, die dieses Spiel zu bieten hatte. Und davon gab es noch einige mehr. Beispielsweise die, warum Trainer Peter Kandziora trotz des doppelten Aufstiegs seinen Posten auf Wunsch der Mannschaft räumen musste. Oder wie Marc von Leesen mit seinem Treffer zum 3:2 seine eigene Laufbahn in der ersten Mannschaft selbst beendete. Oder mit welch unschönen Worten Maik Hasloop bei seiner Einwechslung von den gegnerischen Spielern begrüßt wurde. Aber es gibt nun mal auch solche Geschichten, die ausschließlich einem exklusiv verlesenen Teilnehmerfeld am Lagerfeuer vorbehalten sind.

Zur Person

Timo Kühl (44)

begann 1981 beim SV Vorwärts Buschhausen mit dem Fußballspielen. Bereits 1983 erfolgte der Wechsel zur TuSG Ritterhude, wo nicht nur Vater Dieter Kühl ein Leben lang Fußball spielte, sondern Opa Ernst Kühl sogar Mitbegründer der TuSG-Fußballsparte und erster Jugendleiter war. Timo Kühl wechselte dennoch 1989 in die B-Jugend des VSK Osterholz-Scharmbeck. Bei den Kreisstädtern spielte er dann elf Jahre und schaffte nach einem ersten Herrenjahr in der zweiten Mannschaft den Sprung in die erste Formation des Vereins. Im Sommer 2000 folgte dann der Wechsel zurück zur TuSG Ritterhude, wo Timo Kühl noch einmal sieben Jahre aktiv war und mit der ersten Herren als Mannschaftskapitän den Durchmarsch von der Kreis- bis in die frühere Bezirksliga schaffte.

Zur Sache

Der bejubelte Aufstieg oder ein tränenreicher Abstieg. Ein unvergessener Sieg, oder die bittere Niederlage in letzter Sekunde. In unserer neuen Serie „Spiel meines Lebens“ erinnern sich Sportlerinnen und Sportler an den größten Moment ihrer Laufbahn – ganz egal, ob positiv oder negativ.

Weitere Informationen

Samstag, 15. Juni, 2002:

Aufstiegsspiel zur Bezirksliga

MTV Himmelpforten - TuSG Ritterhude 2:4 n.V. (1:1, 2:2)

TuSG Ritterhude: Schmidt; Bernd Helfers, von Leesen, Kandziora, Thomas Helfer (93. Künler), Ellmers (46. Schütte), Fislage, Kühl, Rimasch (73. Haslop), Geils, Klose

Tore: 1:0 Finke (11.), 1:1 Timo Kühl (31.), 2:1 Kraft (44.), 2:2 Maik Haslop (90.+4), 2:3 Marc von Leesen (118.), 2:4 Bernd Helfers (120.)

Schiedsrichter: Axel Wendt (Basdahl)

Zuschauer: 600