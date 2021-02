Hat für jeden ein offenes Ohr: Anne Hinz vom TSV St. Jürgen. (Fr)

Anne Hinz ist ohne Frage eine überaus engagierte Frau, die mitdenkt. Trotz ihrer mehr als 50-jährigen Mitgliedschaft im TSV Sankt Jürgen sucht die langjährige Kellnerin immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und Lösungen für ihren Herzensverein, initiiert beispielsweise die Anschaffung neuer Geräte. Dabei ist sie gar nicht im TSV groß geworden. In ihrem Heimatort Wörpedorf war Anne Hinz in ihrer Jugend eine gute Leichtathletin, die in den 1950er-Jahren sogar im Bremer Weserstadion lief. Parallel entwickelte sie beim Turnen und bei der Gymnastik eine Leidenschaft, die bis heute andauert.

Zwei Jahre lang machte Anne Hinz in Bremen den Vorturnerschein, ehe sie 1965 von Wilhelm Fehsenfeld zum TSV gelotst wurde und dort eine Damen-Gymnastik-Gruppe, zunächst im Gasthaus Beckers, auf die Beine stellte. Die heute 78-Jährige spulte ihr Programm nie einfach nur ab, sondern fuhr stets die kreative Schiene. Nicht ohne Grund war eine Vorführung von Hinz’ Kurs auch lange Zeit ein fester Bestandteil des TSV-Turnerballs am zweiten Weihnachtsfeiertag. Unvergessen bleibt auch der Auftritt der 2004 hinzugekommenen „Männer-Fit“-Gruppe zur 100-Jahre-Feier des Vereins 2011, als 20 schick gekleidete Herren unter ihrer Anleitung mit Weste, Fliege und Zylinder einen viel umjubelten Stocktanz darboten. Überhaupt gehören flotte Rhythmen zu den Einheiten der ehemaligen Frauen- sowie Kinder- und Jugendwartin: „Musik ist für mich das A und O. Der Radetzky-Marsch zum Beispiel fördert bei den Männern nicht nur die Bewegung, sondern auch die gute Laune.“

Vor knapp zehn Jahren übergab sie aus gesundheitlichen Gründen ihre beiden Projekte anderen Übungsleiterinnen, blieb dem TSV aber weiterhin treu. In ihrem aktuellen Programm „Sport, Spiel, Spaß 60+“ stehen Gymnastik- und Lockerungsübungen mit Hanteln, Tüchern und Stäben für Senioren nach wie vor hoch im Kurs. Doch Anne Hinz will mit Rate- und Würfelspielen sowie Bingo darüber hinaus auch die Gehirnzellen ihrer Teilnehmer trainieren und mit gemeinsamem Singen für gute Stimmung sorgen.

Für ihre besonderen Leistungen wurde sie 2015 vom Landessportbund Niedersachsen als Ehrenmitglied ausgezeichnet, vom TSV erhielt Anne Hinz diese Würdigung im Februar 2018. An ihrem Verein liebt sie neben dem Zusammenhalt vor allem die Aufgeschlossenheit gegenüber ihren Meinungen und neuen Ideen. Erst so konnte es zu Kohltouren, Faschingsfeiern und organisierten Radtouren kommen.

Für TSV-Präsident Sören Weiland war Anne Hinz ein wichtiger Beweggrund, das Amt anzunehmen: „Sie ist nicht nur zuverlässig, herzensgut und traditionsbewusst, sondern kennt nun mal auch jede Kleinigkeit bei uns im Verein. Ich wusste, dass ich sie immer ansprechen kann.“