Trug sich mit sechs Treffern in die HSG-Torschützenliste ein: Sarah Gieschen (am Ball). (Brockmann)

Lilienthal. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge waren die A-Jugend-Handballerinnen der HSG LiGra auf Wiedergutmachung aus. Zu spüren bekam das der MTV Eyendorf, der in der Schoofmoorhalle gastierte. Bereits im Hinspiel gelang der Mannschaft von HSG-Trainerin Bettina Lücke ein souveräner Auswärtserfolg. Und auch vor eigenem Publikum stellten die LiGra-Mädchen früh auf Sieg. Mit 30:21 (16:9) gewann das Lücke-Team gegen den Tabellennachbarn am Ende auch in der Höhe hoch verdient.

Mit einer bärenstarken ersten Hälfte sorgten die Lilienthalerinnen bis zur Pause bereits für eine Vorentscheidung. Im Tor der HSG wusste besonders Judith Ullrich mit einigen starken Paraden zu gefallen. Gewohnt zuverlässig übernahm Lene Brüning in der zweiten Halbzeit wieder die Position zwischen den Pfosten. Exakte Anspiele, sichere Abschlüsse und die weithin mannschaftliche Geschlossenheit waren auch in der zweiten Halbzeit die Grundlage für den am Ende völlig ungefährdeten Heimerfolg. Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich zum Ende der Partie zwar kleinere Konzentrationsschwächen ein, was die gute Laune nach Schlusspfiff aber nicht trüben konnte. „Auch in den verbleibenden Spielen wollen wir noch einmal den Spaß am Handball rüberbringen “, richtete Lücke den Blick bereits auf den Saisonendspurt mit den noch zwei ausstehenden Punktspielen.

HSG LiGra: Ullrich (2); Brüning (2); Rode, Kennerth (10), Gründel, Gieschen (6), Weschler (3), von Paczynski (4), Grohn (1), Schulaew (2).